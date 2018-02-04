Позов Манафорта проти Мюллера має бути відхилений – Мін'юст США

Міністерство юстиції США підтримало спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі судового позову проти нього, який подав Пол Манафорт, колишній менеджер передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Відтак, за позицією Мін'юсту, позов Манафорта має бути відхилений.

Позов проти Мюллера був поданий 3 січня цього року. Пол Манафорт звинувачує спеціального прокурора у перевищенні службових обов’язків під час розслідування можливої співпраці людей команди Дональда Трампа з росіянами під час кампанії 2016 року.

У позовній заяві, поданій до Суду Округу Колумбія, йдеться, що заступник міністра юстиції Род Розенстайн, який призначив Мюллера, перевищив повноваження, коли «надав Мюллеру свободу дій розслідувати та вести кримінальне звинувачення у зв’язку з усім, з чим він стикається на своєму шляху»

«У цих претензіях бракує підстав. - Йдеться у заяві Міністерства юстиції, яка надійшла до суду у п’ятницю. – Розслідування та обвинувачення спеціального прокурора є цілком законні».

Мін'юст США заявив, що ця справа має бути закрита.

Офіс прокурора Мюллера висунув офіційні обвинувачення проти Пола Манафорта і Ричарда Ґейтса серед іншого у відмиванні грошей, змові проти Сполучених Штатів та порушенні закону, який вимагає реєстарції іноземним агентом для здійснення лобістської діяльності в США за дорученняи іноземної держави.

Дональд Трамп та його республіканські союзники у Конгресі минулої п’ятниці посилили кампанію проти правоохоронних агенцій через їхнє розслідування президентських зв’язків з Росією. Вони оприлюднили меморандум, написаний одним із конгресменів-республіканців, де йдеться про зловживання у ФБР та Міністерстві юстиції. ФБР попередило, що цей документ не точний і вводить в оману.

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