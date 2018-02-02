Джон Маккейн: атаки на ФБР не служать інтересам Сполучених Штатів

Сенатор Джон Маккейн виступив проти дедалі більшої критики з боку президента Трампа і законодавців з Республіканської партії проти Федерального бюро розслідувань, кажучи, що вони лише зміцнюють президента Росії Володимира Путіна.

Маккейн зробив таку заяву в час, коли, згідно з передбаченнями, має бути оприлюднений документ республіканців, у якому піддається критиці Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань з приводу, як сказано, «обурливого» зловживання владою.

Він додав, що «останні атаки на ФБР і Міністерство юстиції не служать американським інтересам, ні інтересам жодної з партій, ні президента, а лише інтерерсам Путіна».

Білий дім заявив у п’ятницю, що президент уже схвалив оприлюднення документа, який опрацював республіканський законодавець Девін Нунес. Говориться, що в ньому є звинувачення, що службовці ФБР невідповідно вели стеження за представниками з комунікації кампанії Дональда Трампа.

Проте Маккейн заявив, що риторика з боку Республінанської партії (а Маккейн також належить до Республіканської партії) завдає довготермінової шкоди інтересам Сполучених Штатів.

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