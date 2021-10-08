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Головний редактор російської "Нової Газети", який став лауреатом Нобелівської премії миру, присвятив її загиблим колегам

Дмитро Муратов

Нобелівська премія миру за 2021 рік була присуджена головному редактору «Нової газети» Дмитру Муратову та філіппінській журналістці Марії Ресса. Як сказано в оголошенні Норвезького Нобелівського комітету, нагорода була дана журналістам «за зусилля щодо збереження свободи вираження думок, що є обов'язковою умовою для демократії і миру».

Дмитро Муратов - один з найвідоміших керівників російських незалежних медіа. «Новая Газета» багато років є одним з головних джерел гучних журналістських розслідувань. У колективі газети за роки її існування були трагічні втрати, коли журналістів і авторів вбивали за їх професійну діяльність. У 15-ту річницю одного з найгучніших таких вбивств - вбивства Анни Політковської в Москві, що сталася 7 жовтня 2006 року - влада США і Євросоюзу нагадали Росії про необхідність повного розслідування цього злочину.

В інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» Дмитро Муратов розповів про свою реакцію на присудження йому Нобелівської премії миру.

Данила Гальперовіч: Як ти ставишся до цієї нагороди, чи знав ти що-небудь про це до того, як це було оголошено?

Дмитро Муратов: Чесно - жодних особливих думок у мене не було. Я навіть не знаю, хто ці люди, хто висував, як це було - я нічого не знаю. Вони ж таємно (приймають рішення - Д.Г.), вони лише через 50 років щось розкажуть, ну, тоді мені буде теж цікаво багато чого довідатися.

Д.Г .: Щойно було 15 років з дня вбивства Анни Політковської. Як ти думаєш ця нагорода і ця річниця якось пов'язані?

Д.М .: Звичайно, і це найголовніше. Ось зараз точно - звичайно, так. Я абсолютно впевнений, що це, насправді, нагорода аж ніяк не моя, то є, не просто впевнений, а так воно і є. Я - «неналежний бенефіціар», це нагорода Юри Щекочіхіна, Ігоря Домнікова, Ані Політковської, Стаса Маркелова і Насті Бабурової, Наташі Естемірової, Зої Ярошок, яка не насильницьки, але померла, Нугзара Мікеладзе - це їх нагорода. Просто реально їх нагорода. Ми зберемо якусь п'янку, напевно, в редакції і будемо випивати за них.

Д.Г .: Як ти сам визначаєш роль «Нової газети» в медіа-просторі Росії і взагалі в російській історії?

Д.М .: Це не наша справа, визначати нашу роль, Данила, ну зовсім не наша справа. Є читачі - по мільйону чоловік кожен день, є величезна кількість передплатників в YouTube, 23 мільйони в соцмережах. Це їхня справа - визначати, ми їх влаштовуємо, ми їх обслуговуємо нормально, чи ні. Визначати «історичну роль» - це не з нашої самоіронією і не з нашим сарказмом щодо один одного.

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