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Світ

Наступний крок Ілона Маска: 5 проблем компанії Tesla

  • Голос Америки

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Ілон Маск більше не планує переводити свою компанію у приватний формат. Тепер Маск має фокусуватись на наступних п'яти напрямках, вважає CNN:

  1. Виробляти машини

Наприкінці червня, Tesla досягла бажаної цілі і виробляє 5000 Модель 3S на тиждень. Для того, щоб цього досягти, Маск фактично розгорнув новий величезний конвеєр прямо під навісом.

Нова Модель 3 Tesla
Нова Модель 3 Tesla

Тепер від має довести, що Tesla може підтримувати цей рівень виробництва і навіть збільшити його. Сотні тисяч прихильників Tesla надали компанії по тисячі доларів за обіцянку отримати Модель 3. Деякі чекали з часу початку прийняття замовлень компанією в квітні 2016 року.

  1. Почати заробляти

Tesla має досягти цілей виробництва, бо надходження необхідні для прибутковості. На початку наступного року необхідно буде виплатити, за оцінками, 1,2 мільярда доларів боргу і Tesla планує побудувати завод в Китаї за 2 мільярди доларів, що є ключовим для виходу компанії на найбільший ринок з продажу машин, наголошує CNN.

  1. Врегулювати позови та розслідування

Після того, як Маск у Twitter оголосив про свої плани перетворити компанію на приватну, проти компанії постали позови від акціонерів, звинувачуючи його в неправдивих заявах про наявність "забезпеченого фінансування" і у спробах маніпулювати акціями. Ці позови не буде припинено лише через те, що компанія змінила свої плани бути приватною, попереджає CNN.

  1. Повернути довіру Wall Street

Одна з причин швидкого зростання Tesla була готовність інвесторів надавати Маску фінансування. Однак, після першого захоплення, ринки виявили сумніви про спроможність Маска провести угоду з переведення Tesla у приватну площину в той час, як ціна акцій була 420 доларів. З часу його повідомлення у Twitter 7 серпня, ціна на акції впала майже на 20%.

  1. Отримати допомогу

Маска закликають долучити до роботи заступника, який мав би великий досвід і допомагав би йому в щоденному керівництві компанією.

Шеріл Cендберг допомагала Марку Цукербергу створити Facebook, Ерік Шмідт допомагав засновникам Google Леррі Пейдж та Сергію Бріну з розміщенням акцій компанії.

Однак, для Маска залучити правильну людину буде нелегко. Багато керівників, за повідомленнями, полишили компанію через непостійний стиль керівництва Маска. Потреба в допомозі стала більш очевидною, після того, як Маск в інтерв'ю The New York Times говорив, що працює по 120 годин на тиждень і не має часу на спілкування з сім'єю та друзями.

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