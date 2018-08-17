Мільярдер Маск зізнався, що переживає найбільш болісний рік

«Цей минулий рік став найважчим і найболіснішим роком моєї кар'єри, – сказав генеральний директор Tesla Ілон Маск в емоційному інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому пізно в четвер. – Це було нестерпно», - передає CNN.

Під час інтерв'ю у Маска «чергувалися сміх і сльози», повідомляє The Times.

Оскільки компанія Tesla намагалася виконати виробничі цілі для своєї Model 3 на початку цього року, Маск почав спати на заводі.

Відповідаючи на запитання, чи виснаження фізично вплинуло на нього, він сказав The Times: «Насправді це було не дуже добре. До мене приходили друзі, яких це справді непокоїло».

47-річний Маск, відомий своєю невтомною робочою етикою, сказав у інтерв'ю, що він нещодавно працював до 120 годин на тиждень.

«Були часи, коли я не виходив з заводу по три-чотири дні – дні, коли я не виходив на вулицю, – сказав Маск. – Через це я не бачив своїх дітей і друзів».

«Часто це вибір між тим, щоб залишитися без сну, або Ambien», – сказав він, посилаючись на ліки від безсоння.

Компанії Tesla в червні вдалося досягти своєї цілі щодо Model 3.

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