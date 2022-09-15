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Україна може отримати 1,4 млрд дол від МВФ "практично негайно"
МВФ готовий "практично негайно" надати Україні допомогу обсягом близько 1,4 млрд дол, а також розпочинає роботу над новою більш масштабною програмою підтримки України. Про це заявив речник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для преси в четвер.
Перший пакет допомоги буде виділено в рамках ініціативи "подолання продовольчого шоку", яку започаткував МВФ, щоб допомогти країнам, що постраждали від війни Росії проти України. Цей механізм має затвердити правління МВФ.
Про цю допомогу говорив у вівторок президент України Володимир Зеленський з диркеторкою розпорядницею Фонду Крісталіною Георгієвою, каже Райс.
"Я можу підтвердити, що вони говорили про можливе застосування цього нового механізму "подолання продовольчого шоку", який вступає в дію, звичайно за умови схавлення правлінням, - вказав Райс. - Якими можуть бути строки? Ми хочемо, щоб це відбулось якомога швидше, і це залежить від схвалення правлінням".
Вони також обговорили можливий обсяг і, як сказала Крісталіна, він буде співставний з попереднім - тобто 1,4 млрд доларів - це вона і мала на увазі. Це може бути надано практично негайно, в дуже короткостроковій перспективі. Знову ж таки, за умови схвалення Правлінням нового інструменту".
МВФ, нагадав Райс, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, надав Україні через механізм надзвичайного фінансування - 1,4 млрд доларів.
Фонд працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки України. Райс не назвав обсяг цього пакету, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в четвер, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.
Райс відтвердив, що МВФ надішле місію робочого рівня, щоб працюваті над програмою з українськими партнерами у наступні тижні. Ймовірно, перемовини відбуватимуться у Відні, додав речник. "Тобто поза инструментом "подолання продовольчого шоку" йдеться про велику програму, але "ми лише починаємо будувати" шлях до неї, додав посадовець МВФ.
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«Це вражаюча статистика». Як українки знаходять роботу та розбудовують економіку Польщі
Вражаючими називає показники працевлаштування українців, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого, старша економістка Світового банку Ріна Бадіанні-Магнуссон, яка займається цим регіоном, в інтерв’ю «Голосу Америки». За даними польського уряду, на початок серпня 390 тисяч новоприбулих українців, що залишилися в Польщі, або близько половини прибулих працездатного віку, вже мали роботу. Експерти, з якими спілкувався «Голос Америки», називають три основні причини, чому ця «криза біженців» швидко наповнила ринок праці Польщі потрібними їй робочими руками.
По-перше, - це високі професійні якості та бажання українців працювати. По-друге, це швидкі дії польської влади, яка усунула бар’єри для працевлаштування українок. І останнє –велика українська діаспора, яка, як на рівні дружньої поради, так й громадських організацій допомагає новоприбулим українкам влаштуватися і знайти роботу. Усе це сприяє зростанню польської економіки. Втім, певні бар’єри до працевлаштування українок залишаються.
Українки готові працювати навіть нижче своєї кваліфікації
В Адміністрації із працевлаштування Малопольського Воєводства із центром у Кракові з «Голосом Америки» діляться результатами своїх досліджень. На основі даних анкет шукачів роботи можна скласти наступний портрет тимчасово переміщеної особи з України в місті Краків, які у квітні становили п’яту частину мешканців міста (потім ця кількість зменшилась).
Це жінка – 95% шукачів роботи складають жінки - у віці 35-44 років. Це найбільша вікова група - 40%. Ця жінка має дітей та вищу (73%) або технічну освіту (52%). І третина з них знає англійську мову.
І аж 93% усіх, хто заповнював анкети для пошуку праці, написали, що вони готові працювати не за фахом. «Більшість громадян України виконує просту роботу, з чого можна припустити, що вони працюють нижче свої кваліфікації», - робить висновок дослідження адміністрації.
«90% або й більше – це жінки, які виконують, так звану жіночу роботу – в установах харчування, в готелях, пошитті одягу, сфері послуг (перукарні, салони краси)», - говорить в інтерв’ю «Голосу Америки» Ян Гоншеніця-Волчак, директор Воєводської адміністрації праці в Кракові.
Втім, зазначає президент науково-дослідного інститут у Варшаві Wise-Europa Мачей Буковськи, якщо раніше українці здебільшого працювали в сільському господарстві, то тепер вони присутні в усіх професіях, включно із тими, що вимагають найвищої кваліфікації.
«(Вони присутні – ред.) більш-менш пропорційно до потреб ринку праці, і навіть серед професій, які вимагають найвищої кваліфікації, такі як лікарі та вчителі. За останні шість місяців кількість (тимчасово переміщених осіб – ред.) серед лікарів та вчителів значно зросла», - каже він.
Для багатьох новоприбулих українок, говорять в інформаційному пункті для іноземців у Кракові, низько кваліфікована праця - лише перший крок.
«Пояснюємо, що навіть якщо ви мали добру роботу і статус у себе на Батьківщині, то тут теж можете знайти, але почніть з того, що простіше, це не вирок. Добрий старт може початися по-різному, навіть з каси в магазині. Підтягнете мову, й життя дасть інші можливості», - говорить Людмила Димітров, координаторка пункту.
Саме так ставиться до своєї ситуації Олена Курта, яка викладала право та писала дисертацію в місті Горлівка, Донецької області, а пізніше, вже у Кривому Розі, відкрила дитячий садок і працювала у ньому директоркою. Сьогодні жінка заробляє на життя прибиранням в готелі.
«Хочу вивчити мову та знайти собі якусь іншу справу. Я ще не вирішила, ким я хочу стати. Починаю все з початку. Мені ще важко, тому що я в школі вивчала французьку, а всі хочуть англійську. Не розумію ні польської, ні англійської, але починаю вчити», - говорить жінка.
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Інша українка, із села Ліпці під Харковом, поки що шукає роботу. Тетяні Потаповій - за 60, вона - хімік за освітою та усе життя працювала в лабораторії. Але жінка практично з першого дня, як приїхала до Кракова, пішла на курси польської мови, та готова влаштуватися нянею чи консьєржкою.
«У мене немає захмарних мрій. Я так собі уявляю, що це може бути якийсь інститут, де я працюю консьєржкою на прохідній. Така в мене мрія. Погоджуюсь навіть у крамниці, але бажано не в продуктовій», - говорить жінка.
У Світовому банку звертають увагу на високу готовність українців працювати – за фахом чи ні.
«Ми побачили велику готовність працювати і шукати роботу серед тих, хто приїжджав до Європи. Близько 20% людей уже у квітні та травні повідомили, що вони працюють, а ще 50% - що хотіли б працювати та активно шукають роботу», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Польська влада зреагувала миттєво
Ще 12 березня 2022 року польський парламент ухвалив закон про допомогу громадянам України у зв’язку з триваючим вторгненням Росії в Україну. Цей закон надає тимчасово переміщеним особам з України право легально перебувати у Польщі протягом 18 місяців, доступ до системи охорони здоров’я, освіти та соціальних послуг, а також – до ринку праці. Для цього необхідно подати заявку на номер PESEL, щось на зразок ідентифікаційного коду в Україні.
«Якщо ви хочете працювати в сфері послуг, це дуже легко. Вам потрібно знайти роботу, а потім ваш роботодавець має заповнити документи. Лікарям, стоматологам, медсестрам потрібен диплом, щоб працювати. Це трохи складніше, але й тут перешкоди здебільшого знято. Це саме стосується вчителів», - говорить Буковськи.
Українцям допомагають знайти роботу в спеціальних інформаційних центрах. Один з них, спрямований на роботу із іноземцями, левова частка з яких – українки, - знаходиться у торговому центрі в Кракові.
«У нас є спеціальний консультант з воєводської адміністрації працевлаштування, з якою ми також співпрацюємо. Тож щоденно можна прийти до такого консультанта, зробити собі нове CV, отримати пояснення – як і де шукати роботу, на що звертати увагу, як розмовляти з працедавцями, як має виглядати правильний трудовий договір», - говорить координаторка пункту Людмила Дмитрів.
Допомагають зв'язати працедавців із шукачами роботи та підвищити кваліфікацію українок й у Воєводській адміністрації працевлаштування.
«Ми пристосовуємо наявні програми, які були виключно для поляків, для українців. Сплачуємо 85% за навчання. Це напрямок – «кар’єра», «кар’єра професійна», - говорить Гоншеніця-Волчак.
Бадіанні-Магнуссон вказує на комплексний підхід до полегшення доступу українок до ринку праці.
«Необхідно відзначити польський уряд і суспільство за їхню щедру підтримку населення, яке прибувало, і швидкість, з якою населення, яке хотіло працювати, могло отримати необхідну соціальну підтримку, включаючи освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу та послуги, необхідні для інтеграції на ринок праці», - говорить економістка.
Активна українська діаспора допомагає новоприбулим й з пошуком роботи
Буковськи звертає увагу на ще один аспект. До прибуття нової хвилі тимчасово переміщених осіб після повномасштабного російського вторгнення 24 квітня, до Польщі вже прибували українці, особливо після 2014 року, від початку анексії Криму та агресії на Донбасі.
«Ця ситуація триває не 6 місяців, а вісім років. Але мало хто звертав увагу, тому що мігранти прибували, всі працювали, платили податки. Це не було так раптово та помітно», - каже він. Присутні українці, зайнятість яких на ринку праці він оцінює в 80% від працездатного населення, допомогла абсорбувати раптову і велику хвилю біженців з України.
Фундація «Зустріч», організація українців у Каркові, визначає допомогу із працевлаштуванням в якості одного зі своїх пріоритетів. Її керівниця Александра Запольська розповідає, що вони надають консультації юристів, збирають анкети, які потім передають в Адміністрацію з працевлаштування воєводства, проводять спеціальні заходи.
«Ми робили з фірмою рекрутаційною таке робітниче волонтерство: тобто вони як працівники фірми проводили індивідуальні консультації, прийшло 30 осіб. Це було індивідуально для кожного польською, англійською мовами. І вони були здивовані, якої високої кваліфікації були працівники, які ще не знайшли роботу», - розповідає Запольська.
П’ять бар’єрів для українок на ринку праці
Перший бар’єр, який називають усі, - брак знання польської мови, на вивчення якої йде час.
«Роботодавці можуть побачити досвід і кваліфікацію людей, які перед ними, через CV. Але мовний бар’єр діє як сильне обмеження для їх працевлаштування на рівноцінні роботи в деяких секторах», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Курси польської мови – популярний напрямок допомоги українцям у Польщі. Їх, зокрема, проводить фундація «Зустріч» - окремо для різних вікових груп.
Другий бар’єр – необхідність догляду за дітьми. Майже половина тих, хто прибув з України після 24 лютого та залишився в Польщі, - діти.
«Це близько 600 тисяч дітей. Ці діти, звичайно, потребують піклування, освіти та навчання», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Також вона визначає, що шукачі праці потребують допомоги, аби знайти роботу, яка їм підходить. Запольська погоджується - незважаючи на усі заходи польської влади, досі залишаються невідпрацьованими певні ланцюги між шукачами праці та працедавцями.
«В медичній сфері є велика потреба в медсестрах чи в лікарях, наприклад, психіатрів бракує. І україномовні психіатри також могли б знайти роботу. З іншої сторони, лікарі не знають до кінця, де, куди звертатися, тому що не завжди кожна лікарня в той момент зацікавлена, тобто бракує такої стежки, щоб вони зустрілися. І для висококваліфікованих це одна з таких перешкод», - пояснює вона.
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Світовий банк також визначає, що українські підприємці потребують допомоги із адаптацією до польського законодавства та доступу до фінансів. «Ви можете мати дуже успішний бізнес в Україні і хотіли б перенести ці навички на польський ринок праці», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Запольська вказує на ще одну проблему – невпевненість українців щодо свого майбутнього.
«Велика кількість українців самі не знають, чи будуть повертатися, і в них рішення досить часто змінюється. Спочатку приїжджають з наміром, що будуть повертатися, потім змінюється їхня ситуація в Україні, і вирішують залишитися довше або на постійно», - говорить вона.
Українська праця йде на користь польській економіці
Ці кроки, кажуть економісти, сприяють зростанню польської економіки.
«Згідно із дослідженням Національного банку Польщі, між 2013 і 2018 роками присутність українських мігрантів вплинула на зростання на 0.5% щорічно, сприяючи зростанню приблизно на 13% цього періоду. Крім того, ми провели аналіз поточної кризи і виявили, якщо 500 тисяч українських переміщених осіб будуть успішно інтегровані в ринок праці, ми очікуємо середньострокового впливу на зростання у 1,5%», - говорить Бадіанні-Магнуссон.
Польська економіка «у виграші», говорить Буковськи, навіть враховуючи виплати на допомогу українцям, оскільки мігранти долучилися до ринку праці, де існував і досі існує попит на робочі руки, та сплачують податки.
Чи повернуться ці люди потім в Україну? За словами радника президента України Михайла Подоляка, українці повертатимуться зі звільненням українських територій, ключовим моментом тут стане звільнення Херсону. І саме тому, каже він, важливо закінчити війну правильно, аби Росія не продовжувала становити загрозу українським територіям.
«Якщо буде зрозуміло, що ми витискуємо російську армію до кордонів України, то безумовно люди будуть повертатись, тому що це буде перспективна країна, куди будуть інвестувати. В будь-яку країну, яка виграла війну, будуть багато інвестувати грошей, для того щоб промисловий потенціал був дуже ефективним і дуже перспективним», - сказав Подоляк в інтерв’ю Грузинській службі «Голосу Америки».
На середину вересня, за даними УВКБ ООН, понад 7 мільйонів тимчасово переміщених осіб перебувають в країнах Європи, 1,3 мільйона з них – в Польщі. Від початку повномасштабного наступу, кордон з України до Польщі перетнуло понад 6 мільйонів людей.
- Голос Америки
"Російським солдатам немає за що битись, крім як за рублі", - США в ОБСЄ
Росія програє в своїй імперській загарбницькій війні, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер у виступі на засіданні постійної Ради ОБСЄ у Відні 15 вересня.
"Російські сили зазнали поразки в битві за Київ в березні і тепер ми бачимо, як вони полишають свої танки та БМП і біжать - інколи буквально - назад до Росії, в той час, як українські захисники звільняють громади, які постраждали під репресивною російською окупацією", - наголосив Карпентер.
Він протиставив те, як тепер "зі слозами радості зустрічають українських визволителів" місцеві тому, як російські окупаційні сили зустріли "розлючені демонстрації", а також наголосив на різній мотівації українських та російських військових.
"Це зводиться до простої відмінності: російські сили, які знають, що їхній власний уряд ставиться до них як до гарматного м'яса, не мають за що битись, крім як, можливо, за рублі, пральну машинку або новий телевізор, забраний з української оселі, а народ України бореться захищаючи свої родини та свободу".
Карпентер закликав ОБСЄ у найближчі тижні подвоїти зусилля з пошуку свідчень воєнних злочинів та інших звірств, і вказав, що зі звільнених територій надходять повідомлення про "садистське ставлення і позасудові страти" та катування.
Навіть відступаючи, росіяни руйнують цивільну інфраструктуру, вказав Карпентер. Він назвав заклики російських парламентарів до ударів по цивільній інфраструктурі закликами до воєнних злочинів та злочинів проти людства.
Напередодні російські обстріли пошкодили греблю поблизу Кривого Рогу, що спричинило підтоплення десятків будівель та перебої зі струмом та водопостачанням, повідомила українська влада. "Негідники, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись здалеку", - заявив про обстріли український президент Володимир Зеленський. Росія заперечує навмисні обстріли цивільної інфраструктури.
Американський дипломат запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну перед лицем російської агресії.
Родини жертв збитого літака МАУ в Ірані подають позов до Міжнародного кримінального суду. Допомогло підписання Україною Римського статуту
Минуло понад два з половиною роки з того часу, як в небі над Тегераном було збито літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) з 176 пасажирами та членами екіпажу на борту. Але родичі загиблих говорять, що досі не можуть домогтися справедливості від уряду Ірану, який перешкоджає розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.
Не знайшовши інших можливостей добитися справедливості, у середу, 14 вересня, вони подали запит до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про початок розслідування збиття рейсу PS752 як потенційного воєнного злочину та злочину проти людяності.
Про те, що спонукало родини загиблих звернутися до міжнародного правосуддя, вони розповіли на зустрічі, яку організував американський дослідницький центр «Атлантична рада», який провів онлайн-дискусію з деякими з членів «Асоціації сімей жертв рейсу PS752» та їхніми юристами.
Як кажуть адвокати родичів загиблих, збиття літака відбулося після удару американського безпілотника, внаслідок якого 3 січня 2020 року було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Через п'ять днів після цього був ракетний удар Ірану по базах США в Іраку. Таким чином, у заяві до МКС стверджується, що на той час існував міжнародний збройний конфлікт, і тому збиття літака було воєнним злочином.
У поданні до МКС родини наполягають, що літак PS752 був навмисно збитий, незважаючи на те, що уряд Ірану знав про те, що це пасажирський лайнер. Але керівництво Ірану вирішило тримати небо відкритим і не попереджати авіакомпанії про небезпеку, щоб стримати атаки США, бо Тегеран використовував цивільних пасажирів і екіпаж як живий щит.
Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили «умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та «інших нелюдських дій».
«Я втратив на борту цього літака свою матір, доктора Неду Садегі, вона жила з нами в Торонто. І з цього моменту моє життя, життя інших сімей жертв цієї катастрофи було зруйновано», – говорить дорослий син лікарки-оптометристки, громадянки Канади іранського походження, Альборз Садегі.
Як член юридичного комітету «Асоціації сімей жертв рейсу PS752», він каже, що родини загиблих мають моральне зобов’язання вимагати справедливості, бо якщо винні у збитті літака не будуть покарані, подібна катастрофа може повторися знову.
Серед 176 загиблих 11 членів екіпажу були громадянами України, серед пасажирів – були 82 іранці, 63 канадці, десять шведів, четверо афганців і троє британців. Після катастрофи Канада, Україна, Швеція та Велика Британія сформували міжнародну групу координації та реагування для переговорів з Іраном щодо справедливості та відшкодування, але її діяльність поки не принесла результатів.
Тому «Асоціація сімей жертв рейсу PS752» звернулася безпосередньо до Міжнародного кримінального суду, який розташований у Гаазі, в Нідерландах, та є установою, що діє постійно на підставі Римського статуту. Асоціація подала запит до МКС відповідно до статті 15 Римського статуту, яка створює механізми для подання не лише державними органами, але і недержавними організаціями і навіть окремими жертвами, пояснюють юристи.
Як кажуть оглядачі, це унікальна ситуація, коли потерпілі звертаються до МКС напряму, бо в інших випадках зі збиттям літаків, проводилися міжнародні урядові розслідування. Наприклад, збиття літака «Малайзійських Авіаліній» російською ракетою в небі над Донбасом в Україні в 2014 році, розслідувала міжнародна слідча група, яку координували Нідерланди.
У цьому ж випадку, єдиною країною, яка проводила офіційне розслідування, була Україна, під прапором якої літав авіалайнер, але поступу розслідування завадив спочатку Covid, а потім російська агресія наприкінці лютого цього року.
Звернення до МКС стало можливим саме через те, що літак був українським. Як пояснює Гіссу Нія, директорка проекту стратегічних судових процесів «Атлантичної ради», хоча Іран і не є державою-учасницею Римського статуту МКС, юрисдикція суду на нього поширюється, оскільки збитий був український літак, а Україна визнає юрисдикцію Суду щодо злочинів, скоєних на її території, з 21 листопада 2013 року.
«Якщо судно, морське, чи повітряне, несе прапор країни, що визнає юрисдикцію МКС, то юрисдикція суду поширюється на злочини, вчинені з цим судном», – пояснює американська юритска.
Крім того, Україна вже надала згоду, щоб МКС розслідував воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на її території після листопада 2013 року, і з юридичної точки зору збиття українського авіалайнера потрапляє до цієї категорії, бо він вважається національною територією.
Що сталося вранці 8 січня 2020 року в небі над Тегераном?
Вранці 8 січня 2020 року рейс 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий двома іранськими ракетами «земля-повітря» через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана.
Іранська влада спочатку намагалася заперечити відповідальність своїх збройних сил. Лише через три дні під міжнародним тиском Корпус вартових Ісламської революції визнав, що збив рейс PS752 своїми ракетами, але докази – рештки збитого літака на місці його падіння було знищено бульдозерами.
Врешті Іран провів розслідування, яке звинуватило в катастрофі незначну людську помилку, але це розслідування має мало довіри в країні, де режим, в особі керівного органу, Корпусу вартових Ісламської революції, контролює суди, каже Гіссу Нія, директорка проекту стратегічних судових процесів «Атлантичної ради».
За словами Хайді Дейкстал, адвокатки, яка готувала справу до подання в МКС, матеріали справи містять сотні сторінок доказів того, що іранська влада не лише здійснила злочин, але і покривала злочинців та перешкоджала розслідуванню. А потім ще і знущалася та переслідувала родичів жертв катастрофи.
Навіть до тіл загиблих не було виявлено належної поваги – коли тіла нарешті повертали, то, як кажуть родичі, їх часто змішували з останками інших жертв, особисті речі померлих грабували, у деяких випадках витягали картки пам’яті з мобільних телефонів, чим позбавляли родини цінних родинних спогадів про загиблих.
Після катастрофи літака Іраном прокотилася хвиля протестів з вимогою справедливості, але вони були частково придушені режимом. За спроби додитися справедливості, багато родичів зазнали нападів, переслідувань і погроз, розповіли рідні загиблих під час розмови, організованої «Атлантичною радою».
Родини жертв вимагали допомоги Канади, куди прямували їхні загиблі родичі, і чиїми громадянами була значна частина з них.
У травні 2021 року Верховний суд правосуддя канадської провінції Онтаріо в рамках цивільного позову з боку родичів пасажирів PS752 визнав, що збиття літака в Ірані було міжнародним актом тероризму .
Згідно з повідомленням іранської служби «Радіо Свобода», до суду в Онтаріо подала позов проти Ірану щодо збиття свого лайнера і авіакомпанія МАУ. Позов, який містить вимоги компенсації від Ірану, датований січнем 2022 року і в ньому Іран і Корпус вартових ісламської революції вказані відповідачами.
У розмові, організованій «Атлантичною радою», родичі загиблих говорили про те, що іранська влада пропонувала багатьом з них компенсацію. Але вони вважали такі гроші зрадою пам’яті своїх рідних, адже їхня ціль – дізнатися правду, знайти справжніх винуватців цієї трагедії та запобігти її повторенню в майбутньому.
Путін хоче отримати підтримку Китаю, але чи погодиться Китай її надати? Думки експертів перед самітом
На зустрічі в Узбекистані у четвер Російський Володимир Путін і керівник Китаю Сі Цзіньпін обговорять Україну і Тайвань, мовиться у повідомленні Кремля. Ця зустріч, за словами заяви, матиме "особливе значення" з огляду на геополітичну ситуацію.
«Президенти обговорять як двосторонній порядок денний, так і основні регіональні та міжнародні теми», – сказав на брифінгу в Москві один з речників Кремля Юрій Ушаков.
Участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в узбецькому Самарканді, буде першою міжнародною поїздкою Сі Цзіньпіна за більш ніж два роки, коли міжнародні візити зупинила епідемія коронавірусу.
Як пишуть оглядачі, цей час має особливе значення не лише для керівника Росії, бо китайський лідер лише за місяць виступить на партійній конференції, яка може закріпити за ним місце найвпливовішого китайського лідера з часів Мао Цзедуна.
За оцінкою агентства Reuters, зустріч дасть Сі можливість підкреслити свій вплив, а Путін зможе продемонструвати, що Росія тепер тяжіє в бік Азії після запровадження санцій у Європі. Обидва лідери можуть продемонструвати свою опозицію Сполученим Штатам у той час, як Захід прагне покарати Росію за агресію щодо України, яку Москва називає «спеціальною військовою операцією».
Як кажуть оглядачі, Китай як найбільший у світі споживач енергії та найбільший покупець сирої нафти, отримав вигоду з ситуації, в якій опинилася Росія, коли її енергоносії опинилися під санкціями на Заході. Пекін тепер може купувати більше дешевшої російської нафти і газу.
Після початку російської війни в Україні Китай збільшив закупівлю нафти в Росії. З квітня по липень він імпортував на 17% більше російської сирої нафти порівняно з тим же періодом минулого року. За той самий період Пекін також закупив у Росії на 50% більше скрапленого природнього газу і на 6% більше вугілля. Експорт російської електроенергії до Китаю виріс на майже 40%.
З політичного боку, російська агресія в Україні створила для Китаю геостратегічні проблеми, вважає Гал Бранс, професор Університету Джонса Гопкінса та оглядач агентства Bloomberg.
«Пекін не може спокійно сидіти осторонь і спостерігати за поразкою Росії в Україні, тому що це призведе (як мінімум) до сильно ослабленої Росії, яка є менш корисним союзником і менш здатною відволікати Вашингтон, і (як максимум) може створити політичну нестабільність у Москві», – пише дослідник у своєму твіті.
В інтерв’ю «Голосу Америки» президент Американської ради зовнішньої політики Герман Пірхнер, каже, що позиція Росії в Україні погіршується і Путін шукатиме більшої підтримки Китаю, але невідомо, чи він її отримає.
«Для Путіна буде дуже складно прийти на зустріч з такою кількістю проблем. Перед зустріччю з Сі він заявив, що хоче, щоб Донбас був захоплений наступного тижня, а замість захоплення Донбасу змушений відступати і повертати землю Україні. Тому для Путіна це дуже складна зустріч. І питання в тому, як Сі розіграє це. Чи хотів би він підтримати Путіна на цьому потопаючому корабелі і поставити під удар відносини із Західною Європою та Заходом?» – запитує Пірхнер.
На його думку, навряд чи Сі захоче ризикувати напередодні партійного з’їзду 16 жовтня, де буде обиратися керівництво Китайської Народної Республіки на наступні п’ять років.
«Це змушує Сі дещо обережніше змінювати поточну траєкторію своєї політики», – каже експерт.
Він також звертає увагу на те, що слабкість Росії у довгостроковій перспективі відкриває перед Китаєм нові можливості, включно з територіальним розширенням за рахунок російського Сибіру.
«Ми ніколи не повинні забувати, що теперішній Східний Сибір і російський Далекий Схід були Китаєм до 1858 і 1860 років, коли Росія забрала цю землю у Китаю. І Китай не забув про це, і в якийсь момент вони спробують це повернути. А це означає, що вони завжди дивляться на те, наскільки слабкою стає Росія», – говорить Пірхнер у розмові з «Голосом Америки».
Експерти наголошують, що економіка Китаю була в 10 разів більшою від російської ще до її нападу на Україну і накладання західних санкцій. Тому вони вважають, що з часом баланс сил буде далі змінюватися на користь Китаю. І Китай має цей час.
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