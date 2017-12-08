МВФ: Порошенко підтримує НАБУ та САП і не зволікатиме з антикорупційним судом

"Я мала конструктивне і відкрите обговорення з президентом Порошенком стосовно зусиль України з подолання корупції", - заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард за результатами свого спілкування з Петром Порошенком 7 грудня.

Під час розмови вона наголосила, що подолання корупції є очікуванням українського суспільства і надзвичайно важливим для покращення прозорості та підзвітності і створення умов для стійкого зростання.

"Я наголосила на тому, що розслідування і швидке винесення вироків в корупційних справах є надзвичайно важливим для просування цих цілей і підтримання довіри громадськості.

Я підтримую плани президента найближчими днями подати законопроект до парламенту у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії, а також досягнутих домовленостей в рамках програми МВФ

Саме тому ми погодились стосовно необхідності підтримувати незалежність і посилювати операційну спроможність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - йдеться в заяві Лаґард.

Сторони також погодились стосовно необхідності швидкого створення антикорупційного суду, зазначає Лаґард​, задля того.

"Таким чином, я підтримую плани президента найближчими днями подати законопроект до парламенту у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії, а також досягнутих домовленостей в рамках програми МВФ. Важливо для всіх членів парламенту об’єднатись на підтримку цього закону і зробити його схвалення пріоритетом", - наголошується в заяві.

"Я запевнила президента, що МВФ готовий продовжувати підтримку Україні разом з іншими міжнародними партнерами в боротьбі проти корупції і закликала владу прискорити запровадження реформ, необхідних для покращення економіки та добробуту людей", - заявила Лаґард.

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