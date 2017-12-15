МВФ вбачає значні ризики в бюджеті України на 2018 - Reuters

Міжнародний валютний фонд побачив значні ризики як стосовно видатків, так і надходжень бюджету України на 2018 рік. МВФ погодився з дефіцитом, що становить близько 2,5% ВВП, заявив постійний представник МВФ в Україні, повідомляє Reuters.

Відповідність бюджету рекомендаціям МВФ є одним із зобов’язань України в рамках програми МВФ сумою 17,5 мільярда доларів. Через затримки з реформами останній транш кредиту неодноразово відтерміновувався.

7 грудня парламент затвердив проект бюджету на 2018 рік, який, на переконання уряду, відповідав зобов’язанням перед МВФ в фіскальній сфері.

В своїх перших публічних коментарях стосовно бюджету, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман зазначив, що МВФ все ще проводить оцінку законопроекту з внесення змін до податкового кодексу, однак певне занепокоєння вже є.

"Загалом, хоча ми погоджуємося із закладеним показником бюджетного дефіциту на наступний рік, однак ми вбачаємо значні ризики з надходжень та витрат", - заявив він.

МВФ буде продовжувати переговори з урядом протягом наступних днів, щоб узгодити необхідність додаткових заходів, щоб забезпечити, що бюджет відповідає програмі.

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