«Якщо Україна програє, миру не буде». Європейські та американські експерти про необхідність підтримки України

Союзники України постали перед дилемою: з одного боку, вони хочуть допомогти Україні звільнити свої території від російської окупації, а з іншої, вони побоюються, що постачання наступальної зброї може призвести до ескалації конфлікту. Є і інші ризики – розтягнення у часі війни, яка і так вже триває понад півроку, може виснажити не лише російські, але і українські ресурси, а також дає більше можливостей для Кремля розколоти єдність Заходу, вбити клин між суспільствами і владою.

Про це говорили учасники форуму, який організував Центр аналізу європейської політики (CEPA), американський аналітичний центр США, який займається дослідженням Центральної та Східної Європи.

Колишні та нинішні європейські політики, політологи, військові, які взяли участь у віртуальному форумі під назвою «Назустріч моменту: союзники на роздоріжжі», обговорювали новий виток російської війни в Україні після того, як Кремль оголосив мобілізацію та одночасно оголосив про свої наміри анексувати окуповані українські території шляхом так званих «референдумів».

Війна може тривати не місяці, а роки – американський генерал у відставці

Член Міжнародної ради лідерства CEPA генерал-лейтенант армії США у відставці Стівен Твітті вважає, що в президента Росії Володимира Путіна немає багато можливостей, і те, що він робить зараз – це кидає більше людей, щоб вирішити проблему, до якої він був неготовий – український контрнаступ за підтримки західної зброї.

«І друга річ, яку роблять всі автократи, загнані в кут – це потрясати зброєю, ядерною зброєю. І ми, хоч і маємо ставитися до цього з пересторогою, це не має нас стримувати», – вважає американський генерал.

На думку генерала, цей імпульс українських сил потрібно підтримати подальшим постачанням зброї. Але, на думку генерала Твітті, зараз сили, що змагаються за контроль в Україні, є приблизно рівними, і це означає, що війна може тривати «навіть не місяці, а роки».

Якщо вся Європа постачатиме танки Україні, Німеччина також погодиться – колишня міністерка оборони

Колишня міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, а нині cпівголова Міжнародної ради лідерства CEPA каже, що головним викликом для союзників буде втримати ряди, зберегти єдність у підтримці України протягом цього часу.

Вона згадала, що в Німеччині точаться дискусії про те, чи постачати в Україну ті види зброї, які допоможуть українцям швидше звільнити свою територію. Керівництво країни ніяк не може зважитися на це рішення. Але, можливо, якщо не лише Німеччина буде постачати танки в Україну, німці зможуть переступити через цей психологічний бар’єр.

За словами німецької експертки, пропозиція від посла Крістофа Гойсґена з Мюнхенського безпекового форуму, дає надію – він пропонує створити європейський консорціум і в рамках багатосторонньої домовленості дати Україні танки, про які Київ публічно просить вже багато місяців.

Колишній прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб вважає, що дискусія навколо України зараз зводиться до двох таборів: тих, хто хоче миру і тих, хто хоче справедливості.

«Ті, що хочуть миру, хочуть його зараз і за всяку ціну. А інші кажуть, що ні, ми маємо довести справу до кінця. І єдиний спосіб, яким ми можемо довести справу до кінця в ситуації, коли переговори не є можливими, є надати українцям усю наявну зброю. Все, що ми можемо, ми маємо зробити. Я думаю, що коли український президент Володимир Зеленський каже, що вони борються за свою свободу і за міжнародну демократію, за міжнародні правила і норми, то він не перебільшує», – каже Стубб.

Підтримка України зростає, коли вона перемагає, а щоб вона перемагала, їй потрібно більше зброї – колишній фінський прем'єр

Говорячи про потенційні проблеми взимку, коли можуть піднятися ціни на енергоносії, інфляція та виникнути тиск на уряди, щоб вони шукали миру на умовах Путіна, фінський політик каже, що поки не бачить таких ознак.

Якщо Путін використає ядерну зброю, він втратить європейську громадську думку повністю

Він каже, що його більше турбувала ситуація влітку, коли на полях в Україні була патова ситуація, але зараз, коли українці почали вигравати, підтримка України тільки зросла. А крім того, ядерні погрози Кремля грають прооти нього, вважає Стубб.

«Якщо Путін використає ядерну зброю, він втратить європейську громадську думку повністю», – каже він.

Стубб говорить, що заходу вже вдалося ізолювати Росію економічно, політично, фінансово, енеренергетично, навіть у культурі та спорті.

«Тож Путін вдався до еко-тероризму – підриває газогони «Північний потік» 1 і 2 (версія з навмисним підривом газогонів не була доведена, але вона отримує дедалі більше доказів, – ред.), тож громадська думка є чітко на стороні українців. Але дуже важливо для політиків продовжувати пояснювати ціну миру і ціну війни. Поки вони це роблять, і роблять непогано», – вважає Александр Стубб.

Ми маємо розуміти, що якщо Україна програє, миру не буде. Буде велика проблема для Європи і світу

Те, що потрібно почути і зрозуміти західним аудиторіям, каже Аннегрет Крамп-Карренбауер, це – те, що говорить президент Путін і його міністр оборони, що Росія воює не лише проти України, але і проти Заходу.

«Ми маємо розуміти, що якщо Україна програє, миру не буде. Буде велика проблема для Європи і світу. І для людей, які мають побоювання зростання цін і та інших речей, наші уряди мають надати зрозумілі політичні відповіді. І це для мене так само важливо, як надавати зброю Україні», – каже колишня німецька міністерка.

На її думку, зараз зростає усвідомлення того, що ця війна не вигідна нікому в світі, навіть в регіонах, які далекі від Європи – Південна Корея і Японія зблизилися на цьому тлі.

Її фінський колега вважає, що і Китай не підтримує президента Росії в продовженні цієї війни, бо стосунки зі Заходом для нього важливіші. І для Заходу також важливо не ізолювати та не перетворювати Китай з конкурента на противника.

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