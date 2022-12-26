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АР: Україна сподівається провести саміт щодо миру в лютому, участь Росії можлива лише за умови трибуналу - Кулеба
Український уряд прагне провести саміт щодо миру до кінця лютого, бажано в ООН за участю генерального секретаря Антоніу Гутерріша як можливого посередника, до річниці від початку війни. Але Росія може бути запрошена на такий саміт лише в тому випадку, якщо спочатку зіткнеться з трибуналом у справах про воєнні злочини, - таку позицію в інтерв’ю Associated Press озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 26 грудня.
“Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом, у результаті дій на полі бою і за столом переговорів”, – сказав він та висловив упевненість, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році.
На думку Дмитра Кулеби, ООН може бути найкращим місцем для проведення такого саміту “тому що це не про те, щоб зробити послугу певній країні, насправді йдеться про залучення усіх сторін”.
Як відомо, на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив десятикрокову формулу миру, яка зокрема включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
Своєю чергою президент РФ Володимир Путін у неділю заявив про начебто готовність Москви вести перемовини для зупинення війни. Українські посадовці висловлювали впевненість, що це не бажання миру, а намагання уникнути відповідальності. «Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, але це неправда, тому що все, що вони роблять на полі бою, свідчить про протилежне», – прокоментував агенції АР Кулеба заяву Путіна.
В адміністрації Байдена не вважають, що Путін “зацікавлений у дипломатії. Якраз навпаки, він зацікавлений у тому, щоб убивати більше мирних українських громадян”, заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
Як міг би виглядати “справедливий мир”, обговорювали президенти України і США на нещодавній зустрічі у Вашингтоні. Під час зустрічі з Зеленським Байден висловив підтримку Україні а також досягнунню справедливого миру і оголосив про надання додаткових 2,2 млрд доларів допомоги, включаючи гуманітарну та оборонну допомогу а також першу поставку системи ППО Patriot.
Раніше посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявляв, що президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до припинення війни і перемовин, але Кремль відповідає на дипломатичні кроки України ще більшим насильством і ракетами.
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Китай спрямував літаки до Тайваню, звинуватив США в ескалації
Китай спрямував у повітряний простір Тайваню 71 літак за добу - з 6 ранку неділі до 6 ранку понеділка, 26 грудня. Про це заявило міністерство оборони Тайваню.
Як повідомили в Тайбеї, 47 китайських літаків перетнули межу між Тайванем та Китаєм. Зокрема, у повітряний простір Тайваню залетіли 18 винищувачів J-16, 11 винищувачів J-1, 6 винищувачів Су-30 і безпілотники. Також біля Тайваню помітили сім китайських військових кораблів.
Активність китайської армії щодо Тайваню спостерігається після підписання президентом США Джо Байденом закону про оборонний бюджет США на 2023 рік, у якому передбачено 2 млрд доларів позик Тайваню для придбання американської зброї. «Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію та провокацію США та Тайваню», — йдеться в заяві Східного командування театру воєнних дій народно-визвольної армії Китаю, яку цитує АР.
Тим часом представник Ради національної безпеки США заявив, що військова діяльність Китаю поблизу Тайваню є «дестабілізуючою, створює ризик прорахунків і підриває мир і стабільність в регіоні», повідомляє АР. Чиновник, який коментував на умовах анонімності, заявив: «Сполучені Штати постійно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці. Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших попередніх зобов’язань і нашої політики одного Китаю».
Збройні сили Китаю вже використовували великі військові навчання як демонстрацію сили у відповідь на дії Вашингтона щодо підтримки Тайваню. Зокрема, це відбулося в серпні, коли Пекін провів великі військові навчання у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
В статті використано матеріал АР.
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