Український уряд прагне провести саміт щодо миру до кінця лютого, бажано в ООН за участю генерального секретаря Антоніу Гутерріша як можливого посередника, до річниці від початку війни. Але Росія може бути запрошена на такий саміт лише в тому випадку, якщо спочатку зіткнеться з трибуналом у справах про воєнні злочини, - таку позицію в інтерв’ю Associated Press озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 26 грудня.

“Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом, у результаті дій на полі бою і за столом переговорів”, – сказав він та висловив упевненість, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році.

На думку Дмитра Кулеби, ООН може бути найкращим місцем для проведення такого саміту “тому що це не про те, щоб зробити послугу певній країні, насправді йдеться про залучення усіх сторін”.

Як відомо, на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив десятикрокову формулу миру, яка зокрема включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.

Своєю чергою президент РФ Володимир Путін у неділю заявив про начебто готовність Москви вести перемовини для зупинення війни. Українські посадовці висловлювали впевненість , що це не бажання миру, а намагання уникнути відповідальності. «Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, але це неправда, тому що все, що вони роблять на полі бою, свідчить про протилежне», – прокоментував агенції АР Кулеба заяву Путіна.

В адміністрації Байдена не вважають, що Путін “зацікавлений у дипломатії. Якраз навпаки, він зацікавлений у тому, щоб убивати більше мирних українських громадян”, заявив координатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Як міг би виглядати “справедливий мир”, обговорювали президенти України і США на нещодавній зустрічі у Вашингтоні. Під час зустрічі з Зеленським Байден висловив підтримку Україні а також досягнунню справедливого миру і оголосив про надання додаткових 2,2 млрд доларів допомоги, включаючи гуманітарну та оборонну допомогу а також першу поставку системи ППО Patriot.