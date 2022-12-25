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"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності" - Подоляк про заяви Путіна щодо готовності "домовлятись"
Радник Голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував заяви президента РФ Володимира Путіна про начебто готовність Москви вести перемовини для зупинення російської війни в Україні.
"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", - написав Подоляк у Twitter. Він нагадав: "Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших «країн, мотивів, геополітики» немає".
Раніше Путін назвав повномасштабну агресію Росії в Україні "захистом національних інтересів" через начебто "політику опонентів Москви" і заявив про готовність домовлятися "з усіма учасниками про прийнятне розв'язання" війни в Україні, повідомляло Радіо Свобода.
У суботу в переддень Різдва Росія вкотре обстріляла житлові масиви Херсона. Президент України Володимир Зеленський назвав це "терором" та "вбивством заради залякування та задоволення", а посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала атаку "жорстокою": "Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва".
Західні експерти вважають, що сигнали, які подає Кремль, свідчать про те, що російське керівництво далі ставить на меті капітуляцію України й жодний інший варіант закінчення війни в Україні його не влаштовують.
Путін продовжує відмовлятися ставитися до Зеленського як до суверенного партнера, що означає, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, днями зазначили експерти американського Інституту вивчення війни.
Зокрема, як раніше сказав директор ЦРУ Вільям Бернс, хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще несерйозно ставиться до справжніх переговорів про припинення війни.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також підкреслював, що будь-які мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість до переозброєння і що він не бачить жодних ознак того, що Москва щиро хоче мирного врегулювання війни.
Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підкреслював, що "Росія не показала жодних ознак зацікавленості в переговорах, які поважали б суверенітет і територіальну цілісність України".
А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зараз не бачить готовності до мирного процесу в Україні: "Я не маю оптимізму щодо ефективних мирних перемовин у найближчому майбутньому".
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Українські різдвяні традиції у найбільшому концерт-холі Вашингтона. Відео
Напередодні Різдва мешканці Вашингтона мали нагоду познайомитися з українськими традиціями у найбільшому концертному центрі столиці – Кеннеді Центрі. Концерт організували учасники місцевого українського гурту «Гердан».
У Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ
У неділю 25 грудня в Білорусі на аеродромі в Мачулищах спалахнув винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», повідомляє в телеграмі моніторингова група «Беларускі Гаюн».
За інформацією моніторингової групи, спалах двигуна стався на літаку з реєстраційним номером RF-95194. Наскільки сильно постраждав літак, не повідомляється.
Відомо, що 13 грудня до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МіГи прилетіли 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Також у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц».
«Грудневі» МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194, вони вже здійснили щонайменше чотири вильоти, уточнили в моніторинговій групі.
Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.
Влада України неодноразово заявляла, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії.
15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває.
Представник Генштабу наголосив, що Кремль використовує білоруських офіцерів та полігони для відновлення боєздатності наявних, а також підготовки новостворених підрозділів російських Збройних сил.
За словами Громова, також триває переміщення до Білорусі російського озброєння, зокрема, Росія перемістила на аеродром «Мачулищі» три літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А50-У.
США 31 рік тому офіційно визнали незалежність України, а візит Зеленського підкреслив "міцне стратегічне партнерство" між державами - Брінк
25 грудня 1991 року президент США Джордж Буш оголосив про рішення Сполучених Штатів про офіційне визнання України як незалежної держави. Про цю віху в історії відносин між Україною та Сполученими Штатами нагадала посолка Бріджит Брінк.
"На Різдво 1991 року тодішній президент Буш визнав незалежність України. Цього тижня президент Байден зустрівся із президентом Зеленським, підкресливши міцне стратегічне партнерство між США та Україною з двопартійною підтримкою Конгресу, яке забезпечить свободу України, а її народ матиме демократичне, успішне майбутнє", - написала дипломатка у Twitter.
Брінк також висловила "найщиріші вітання народу України, а також місцевим співробітникам посольства США у Києві "з нагоди свят, відзначивши, що "мільйони людей не мають електрики, опалення та світла через атаки Росії цього Різдва". "Але ваша стійкість надихає світ. Ви переможете", - написала Брінк.
Вона також нагадала, що додаткова допомога Вашингтона Києву "уже в дорозі": "Президент США підписав законопроект про бюджет Конгресу, який включає 45 мільярдів доларів на підтримку України та союзників по НАТО для протидії довготривалій жорстокій агресії Росії проти України".
Хуртовина у США: близько 30 загиблих, майже два мільйони людей - без світла
Арктичний циклон, що охопив дві третини континентальної території Сполучених Штатів цими вихідними, залишив без світла майже 2 мільйони людей, а принаймні 28 людей загинуло, пише Sky News. Зокрема, це сталось внаслідок автомобільних аварій, спричинених негодою.
Як повідомляє CNN, лише в неділю снігова буря також призвела до скасування понад 1300 авіарейсів передусім у Нью-Йорку та кількох штатах на півночі країни. У суботу було скасовано понад 3300 рейсів у США, майже 7500 - затримано.
Жителів північних штатів закликали залишатися вдома, адже подекуди було побито температурні рекорди: в окремих місцях було зафіксовано до мінус 48 градусів за Цельсієм.
Циклон накрив і Канаду: сотні тисяч залишилися без світла в провінціях Онтаріо та Квебек, а у Ванкувері, Торонто та Монреалі скасовані авіарейси.
Раніше Голос Америки повідомляв, що хуртовина стала майже безпрецедентною за розмахом, охопивши територію від Великих озер біля Канади до Ріо-Гранде вздовж кордону з Мексикою. На більшій частині північно-західного узбережжя Тихого океану випав крижаний дощ, а мешканці північного сходу зіткнулися із загрозою затоплення.
У статті використано матеріали Reuters
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