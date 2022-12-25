"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності" - Подоляк про заяви Путіна щодо готовності "домовлятись"

Радник Голови Офісу президента України Михайло Подоляк спростував заяви президента РФ Володимира Путіна про начебто готовність Москви вести перемовини для зупинення російської війни в Україні.

"Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу", - написав Подоляк у Twitter. Він нагадав: "Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших «країн, мотивів, геополітики» немає".

Раніше Путін назвав повномасштабну агресію Росії в Україні "захистом національних інтересів" через начебто "політику опонентів Москви" і заявив про готовність домовлятися "з усіма учасниками про прийнятне розв'язання" війни в Україні,​ повідомляло Радіо Свобода.

У суботу в переддень Різдва Росія вкотре обстріляла житлові масиви Херсона. Президент України Володимир Зеленський назвав це "терором" та "вбивством заради залякування та задоволення", а посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала атаку "жорстокою": "Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва".

Західні експерти вважають, що сигнали, які подає Кремль, свідчать про те, що російське керівництво далі ставить на меті капітуляцію України й жодний інший варіант закінчення війни в Україні його не влаштовують.

Путін продовжує відмовлятися ставитися до Зеленського як до суверенного партнера, що означає, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, днями зазначили експерти американського Інституту вивчення війни.

Зокрема, як раніше сказав директор ЦРУ Вільям Бернс, хоча більшість конфліктів закінчується переговорами, оцінка ЦРУ полягає в тому, що Росія ще несерйозно ставиться до справжніх переговорів про припинення війни.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також підкреслював, що будь-які мирні переговори в Україні не повинні дати Росії можливість до переозброєння і що він не бачить жодних ознак того, що Москва щиро хоче мирного врегулювання війни.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підкреслював, що "Росія не показала жодних ознак зацікавленості в переговорах, які поважали б суверенітет і територіальну цілісність України".

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зараз не бачить готовності до мирного процесу в Україні: "Я не маю оптимізму щодо ефективних мирних перемовин у найближчому майбутньому".