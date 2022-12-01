Митці Лос-Анджелеса збирають гроші для України

Художники та скульптори Лос-Анджелеса продають на аукціоні свої роботи, аби допомогти Україні пережити зиму. В Українському культурному осередку в Голлівуді, пройшов аукціон, на якому свої твори представили близько 20 митців, яким не байдужа доля України.

Скульптори, художники та музиканти з Лос-Анджелеса виставляють роботи, які створювали під враженнями новин з України останніх 9 місяців. Так вони хочуть привернути увагу американців до війни.

"Війна триває 9 місяців і американці починають про це забувати, бо Україна дуже далеко. Ми хочемо нагадати про Україну і, по-друге, зібрати гроші для гуманітарних потреб", – каже Галина Бонд, співорганізаторка виставки.

Андрій Іванків один із художників представлених на аукціоні, хоч і народився в Америці, але свідомий свого українського коріння. Частина його робіт представлена у цифровому варіанті.

"Моя мотивація - підтримати українців і зробити пожертви через мистецтво і віддати щось на допомогу і підтримку України", – розповідає Андрій.

Серед митців - представники різних країн. Наприклад, свої компакт-диски на аукціон пожертвував класичний піаніст із Аргентини.

"Я був у Львові, в Україні, і моє серце крається, коли я бачу, через що люди проходять. Це лише маленький внесок, який може допомогти", – зазначив Фабіо Банегас, музикант

Крім аукціону тут відбувся музичний концерт, на якому виступили українські артисти. Деякі з них стали біженцями в США. Організатором заходу виступив Український арт-центр. Це вже третій захід організації. За гроші, виручені з аукціону, придбають генератори та теплі речі. На перших двох подібрих заходах вдалось зібрати 30 тис доларів.

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