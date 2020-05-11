Росія та Сирія умисно атакували лікарні з переліку ООН - Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International заявляє, що російські збройні сили а також війська сирійського уряду вчиняли напади, які «можна охарактеризувати як військові злочини».

У звіті організації, опублікованому 10 травня, досліджується 18 нападів проведених з березня 2019 року до лютого 2020 року на північному заході Сирії, які були спрямовані проти лікарень та шкіл. Ці напади включали три наземні атаки, два бомбові напади сирійських сил і 13 авіаударів, проведених сирійськими та/або російськими силами.

В своєму звіті Amnesty International робить висновок, що Росія та Сирія навмисно вчиняли напади на об‘єкти ООН, визначені як такі, що не можуть бути цілями.

Організація закликає ООН не скорочувати допомогу населенню Сирії, особливо з огляду на страждання, принесені нападами.

«Навіть за мірками бурхливої дев‘ятирічної кризи в Сирії, міграція та надзвичайна гуманітарна ситуація, яка постала через останні вбивства у Ідлібі, є безпрецедентною», - говорить Геба Мораєф, Директор Amnesty International з питань Близького Сходу та північної Африки.

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