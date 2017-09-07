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Blockchain на службі у Мін'юста проти корупції

  • Голос Америки
Як працює Blockchain

Міністерство юстиції України розпочало тестування використання технології Blockchain для проведення електронних торгів арештованим майном, повідомляє Reuters. Blockchain дозволяє робити надійні та практично непорушні записи про проведення операцій з активами. Технологія Blockchain спершу використовувалась для забезпечення надійності криптовалют, таких як Bitcoin, але тепер її використання поширилось як у приватному, так і в державному секторах.

Використання платформи розшириться протягом року. Планується також запровадити технології Blockchain для ведення реєстрів державного майна та землі до кінця року, повідомляє провідне видання в сфері криптовалют Coindesk.

Метою застосування нових технологій є «збільшення прозорості та безпеки системи торгів арештованим майном, щоб інформація була доступна кожному і щоб не було занепокоєння через можливі маніпуляції», - пояснив заступник міністра Сергій Петухов, повідомляє Reuters.

Для просування цієї мети уряд співпрацює з фірмою Blockchain Bitfury, повідомляє Coindesk. Партнерство дозволить України модернізувати роботу своїх установ, знизити корупцію.

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Державні реєстри в Україні планують перевести на інноваційну електронну платформу. Відео
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