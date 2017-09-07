Blockchain на службі у Мін'юста проти корупції

Міністерство юстиції України розпочало тестування використання технології Blockchain для проведення електронних торгів арештованим майном, повідомляє Reuters. Blockchain дозволяє робити надійні та практично непорушні записи про проведення операцій з активами. Технологія Blockchain спершу використовувалась для забезпечення надійності криптовалют, таких як Bitcoin, але тепер її використання поширилось як у приватному, так і в державному секторах.

Використання платформи розшириться протягом року. Планується також запровадити технології Blockchain для ведення реєстрів державного майна та землі до кінця року, повідомляє провідне видання в сфері криптовалют Coindesk.

Метою застосування нових технологій є «збільшення прозорості та безпеки системи торгів арештованим майном, щоб інформація була доступна кожному і щоб не було занепокоєння через можливі маніпуляції», - пояснив заступник міністра Сергій Петухов, повідомляє Reuters.

Для просування цієї мети уряд співпрацює з фірмою Blockchain Bitfury, повідомляє Coindesk. Партнерство дозволить України модернізувати роботу своїх установ, знизити корупцію.

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