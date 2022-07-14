Туреччина каже про «прорив» щодо чорноморських коридорів для збіжжя, а Україна й ООН стримано обнадійливі

Міністр оборони Туреччини Гулусі Анкар заявив, що Україна, ООН і Туреччина досягли «прориву» на переговорах з Росією у Стамбулі 13 липня про можливість відновлення руху суден з українським зерном через Чорне море, яке заблоковане Росією від початку лютневого російського вторгнення в Україну.

Турецький урядовець заявив, що сторони знову зберуться наступного тижня, щоб підписати угоду про безпечні коридори для відновлення морського транспорту зокрема до Одеси.

Представники ООН та України також лунають обнадійливо, хоча й стриманіше, а Москва утримувалася від коментарів на тлі подальших російських обстрілів українських міст, включно з Миколаєвом на чорноморському узбережжі.

Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес.

«У Стамбулі ми побачили вирішальний крок вперед… Тепер потрібно більше технічної роботи, щоб сьогоднішні досягнення були втілені. Просування дуже обнадіює. Ми сподіваємося, що тепер делегації повернуться до своїх столиць і ми сподіваємося, що наступні кроки дозволять нам досягти офіційної домовленості», - сказав керівник ООН Антоніу Ґуттереш 13 липня.

Президент Зеленський того вечора повідомив, що українська делегація передала йому про поступ на переговорах.

«Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи», - сказав Зеленський.

Напередодні український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна не довіряє Москві і вимагатиме 100% гарантій, щоб Росія у Чорному морі не нападала на судна зі збіжжям, і «щоб російський флот не зміг нападати на наші порти з моря під час дії цих відкритих коридорів».

Кулеба також застеріг, що Кремль свідомо підштовхує міжнародну харчову кризу, а за свої послаблення вимагає скасування західних санкцій проти Росії, які напряму не стосуються харчової індустрії чи сільського господарства.

Росія також прагне зберегти свій контроль над морським транспортом до українських портів і хоче мати право огляду суден, щоб не допустити постачання Україні зброї.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав у Twitter, що «сторони домовилися створити спільний координаційний центр під егідою ООН. Він буде в Стамбулі. Його завданням буде здійснення загального спостереження і координації безпечного мореплавства у Чорному морі».

Москва одразу після переговорів у Стамбулі не коментувала результати переговорів.

Росія після захоплення Маріуполя контролює всі українські порти на Азовському морі і фактично заблокувала Україну в Чорному морі, використовуючи бази на захопленому українському Кримському півострові.

Але росіяни втратили частину своїх можливостей контролювати північно-західну частину Чорного моря, коли нещодавно російські війська були витіснені з українського острова Зміїний.