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"Ми побачили великий крок вперед" - генсек ООН про переговори в Туреччині щодо експорту українського зерна
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок вперед» у переговорах щодо експорту українського зерна.
«Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні в Стамбулі ми побачили великий крок вперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», – написав він у твіттері.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені також повідомив про "певний прогрес" на переговорах у Туреччині.
"Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН", - зазначив Володимир Зеленський. - "Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи".
Як повідомляв Голос Америки, у Стамбулі у середу, 13 липня, пройшли переговори українських та російських делегацій за участі представників Туреччини й ООН про створення безпечних умов для відновлення морського експорту збіжжя з України.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру «для урегулювання зернової кризи».
«Ми намагатимемося знайти рішення в координації з ООН. У цьому сенсі вирішено, що українська та російська делегації знову зустрінуться у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписано офіційний документ», – сказав міністр, якого цитує турецьке інформагентство Anadolu.
Представник російського Міноборони, якого цитує «Інтерфакс», повідомив, що під час зустрічі Москва представила пакет пропозицій щодо «швидкого практичного вирішення цього питання».
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Сенатори критикують Адміністрацію Байдена за затримку із наданням виділеної Конгресом допомоги на мільярди доларів
Двопартійна група з тринадцяти сенаторів критикує Адміністрацію президента Байдена за "неефективне" та "повільне" адміністрування фондів, призначених на допомогу постраждалим від війни Росії проти України.
У прес-релізі, розміщеному 12 липня на сайті Комітету із закордонних справ Сенату та офіційних сторінках кількох сенаторів-підписантів, містяться закиди на адресу USAID (Агентство США міжнародного розвитку) в тому, що вони не змогли вчасно та ефективно адмініструвати понад 10 мільярдів доларів, у тої час, як «десятки мільйонів людей страждають від голоду через путінську війну».
«Визнаючи гостру потребу в житлі, ліках і їжі як в Україні, так і за її межами, Конгрес схвалив майже 10 мільярдів доларів гуманітарної та продовольчої допомоги, яка міститься у двох окремих пакетах екстрених заходів – одного ухваленого в березні 2022 року, а іншого - в травні 2022 року – але Агентство США міжнародного розвитку (USAID) не вдалося швидко надати допомогу», - мовиться у повідомленні сенатського Комітету із закордонних справ.
Сенатори пишуть, що USAID ще не надало або навіть не виділило все фінансування з першого пакету, і вирішило утримати більше половини фінансування з другого пакету до наступного фінансового року.
Сенатори звернулися із відкритим листом до адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер із проханням негайно надати інформацію щодо дій та планів організації, які, на думку сенаторів, зможуть пришвидшити надання допомоги.
У цих двох законопроектах Сенату, пояснюється в листі сенаторів до адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер, закладена допомога для 13.1 мільйонів громадян України, які потребують їжу, медичну допомогу та притулок. А також – тим, хто постраждав від блокування чорноморських портів та ненадходження українського експорту зерна та продуктів харчування.
У листі, адресованому Пауер, наводяться дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), згідно з якими до 181 мільйона людей в 41 крані світу потерпають від гострої нестачі продуктів харчування.
Сенатори вважають, що USAID працює повільно та неефективно, у тому числі через брак критично важливого персоналу.
«Зупинка російської військової кампанії в Україні є необхідністю з точки зору безпеки; запобігання широкомасштабній гуманітарній кризі запобігає глобальним заворушенням, масовій міграції, широкомасштабному голоду та зберігає американську безпеку та процвітання тут, удома», - наголошують сенатори.
У відповідь, USAID охарактеризувало реакцію США на продовольчу кризу як неперевершену "за швидкістю і масштабами". В листі агенства, яке цитує видання The Washington Post, USAID обіцяє до кінця фінансового року, 30 вересня, витратити понад 60 відсотків з 7 мільярдів доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу.
"Ця допомога мала вирішальне значення для посилення не просто надійної відповіді для задоволення потреб українців, але й для швидкого збільшення допомоги в місцях, які вже відчувають гостру продовольчу незахищеність і сильно постраждали від війни Росії в Україні, таких як Сомалі, Ефіопія, Кенія та Ємен", - заявив в.о. речника USAID Шеджал Пуліварті.
Як повідомляв Голос Америки, 12 липня Україна отримала додаткові 1,7 мільярда доларів допомоги від уряду США на зарплати медикам із постраждалих територій та фінансування інших послуг.
Як повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку, на сьогоднішній день USAID вже надало Україні 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки. Ці ресурси допомогли українському уряду продовжувати виконувати основні функції, а саме - підтримувати газо- та електропостачання до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури, продовжувати гуманітарні поставки потребуючим мешканцям, безперервно виплачувати зарплати держслужбовцям і вчителям.
У статті використана інформація видання The Washington Post.
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Американська родина приймає українську біженку з інвалідністю. Відео
Ця американська родина приймає українську біженку з інвалідністю. Коли Бані Матіс та Кен Клевенджер вирішили відкрити двері свого дому для сім'ї біженців з України, вони не здогадувалися, що у них буде жити перша українська тетрамодель. Подробиці – в сюжеті Христини Шевченко.
Білий дім прокоментував звернення конгресвумен Вікторії Спартц щодо України
В Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресвумен-республіканки Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.
“Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо”, - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.
Щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою.Джон Кірбі, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій
“Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим”, - відповів Джон Кірбі.
Нагадаємо, 9 липня конгресвумен Вікторія Спартц оприлюднила заяву, в якій закликала Президента України Володимира Зеленського взятися за вирішення, як вона написала, тривалої внутрішньої проблеми в особі Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України.
Також у зверненнях вона озвучила занепокоєння щодо нагляду за поставками американської зброї Україні, про що детальніше розповіла в інтервʼю “Європейській правді”. Зокрема, конгресвумен Спартц припустила, що надана зброя може опинитися в Сирії чи Росії.
Своєю чергою, в українському МЗС заявили, що Україна “максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки”.
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