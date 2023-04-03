"Саудівська Аравія залишається нашим стратегічним партнером" - в Білому домі про рішення ОПЕК+, яке може допомогти РФ

Колишній президент США Дональд Трамп вирушив зі свого маєтку у Флориді до Нью-Йорка. Там він планує переночувати в своїй резиденції Трамп-тауер, а потім у вівторок постати перед судом для пред’явлення кримінального обвинувачення, першого в історії проти поточного або колишнього лідера США.

Невідомо, як завершиться поява Трампа в будівлі державного суду, але його адвокати кажуть, що він рішуче відкидає звинувачення, пов'язані з виплатою 130 000 доларів порноактрисі перед його перемогою на президентських виборах 2016 року, щоб змусити її замовкнути про нібито побачення з ним десять років тому. Трамп тривалий час заперечував це твердження.

Офіційні особи, знайомі з обвинуваченням, кажуть, що велике журі присяжних минулого тижня висунуло 76-річному колишньому президенту звинувачення за понад 30 пунктами кримінального правопорушення. Обвинувальний акт не опубліковано, а точні формулювання та, можливо, нові докази можуть залишатися в таємниці, доки обвинувальний акт не буде оприлюднено під час пред’явлення звинувачення Трампу у вівторок перед суддею Хуаном Мерчаном у Верховному суді штату Нью-Йорк.

Під час явки до суду у Трампа, ймовірно, візьмуть відбитки пальців, як і в будь-якого підозрюваного у кримінальних справах, зроблять його фотографію. Але влада каже, що на знак поваги до його статусу колишнього президента навряд чи він буде закутий у наручники або виставлений перед фотографами під час так званої «прогулянки злочинців».

Але питання залишаються: чи буде повністю зачитаний обвинувальний акт на відкритому судовому засіданні? Чи буде дозволено фото чи відео зйомку у залі суду? Чи зберуться біля будівлі суду прихильники Трампа, чи протестувальники проти окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга за висунення звинувачень? Чи будуть можливі протести мирними?

Біля будівлі суду обмежено рух транспорту, але представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, союзниця Трампа, і Клуб молодих республіканців у Нью-Йорку кажуть, що планують «мирний протест» проти Брегга через дорогу від будівлі суду у вівторок.

Трамп уже розкритикував Брегга в соціальних мережах за буцімто політичне «полювання на відьом» проти нього. Трамп стверджував, що суддя «ненавидить мене» після того, як Мерчан в окремій справі на початку цього року оштрафував дочірні компанії The Trump Organisation на 1,6 мільйона доларів США за податкове шахрайство.

Трамп, який намагається отримати номінацію від Республіканської партії в президенти 2024 року та повернути собі Білий дім, планує повернутись до Флориди, де виступить із промовою у вівторок увечері.

З моменту висунення звинувачення минулого четверга кампанія Трампа заявила, що зібрала 5 мільйонів доларів і зареєструвала понад 16 000 добровольців, що, за словами речника кампанії Стівена Ченга, є «ключовим показником того, що американці з будь-якого походження втомилися від використання зброї система правосуддя проти президента Трампа та його прихильників".

До висунення звинувачення Трамп лідирував у національних опитуваннях виборців Республіканської партії щодо їхнього вибору кандидатури в президенти від партії. Невідомо, чи зміниться новина про обвинувальний висновок, що свідчить про підтримку.

Колишній президент також стикається з іншими кримінальними розслідуваннями. Вони включають федеральні розслідування його спроб скасувати свою поразку на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, зокрема роль Трампа в заохоченні спроб прихильників заблокувати Конгрес Байдена 6 січня 2021 року, а також його збереження секретних документів у Мар-а- Лаго, його маєтку у Флориді. Від нього вимагали передати матеріали до Національного архіву, коли він залишив посаду. Тим часом, у більш вузькій справі, прокурор південного штату Джорджія перевіряє зусилля Трампа скасувати перемогу Байдена, коли Трамп попросив представників виборчих органів «знайти» йому достатньо голосів, щоб претендувати на перемогу.

Хоча подробиці справи у Нью-Йорку не розкрито, результат судового розгляду може залежати від наміру щодо виплати актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Майкл Коен, колишній адвокат і політичний агент Трампа за власні гроші здійснив цей платіж напередодні виборів у листопаді 2016 року, а пізніше отримав компенсацію від Трампа частинами, а Трамп вказав платежі у своїй корпоративній книзі як судові витрати Коена.

У неділю адвокат Трампа Джо Такопіна заявив CNN, що виплата Деніелс була «особистими витратами, а не витратами на кампанію». The Wall Street Journal вперше повідомила про виплату на початку 2018 року.

Юридичні аналітики у США кажуть, що прокурорам у справі про виплату важко буде довести, що гроші, виплачені Деніелс, були внеском у передвиборчу кампанію, щоб допомогти йому виграти президентські вибори, а не лише з особистих причин, щоб приховати ймовірну подружню невірність.

Такопіна сказав, що він та інші юристи розроблять юридичну стратегію Трампа, щоб спростувати звинувачення, коли вони побачать обвинувачення. В інтерв’ю в недільних ток-шоу він відмахнувся як передчасні питання про те, чи буде він просити про зміну місця проведення чи подасть клопотання про закриття справи.

"Надто рано вирішувати, які клопотання ми будемо подавати, нам потрібно побачити обвинувальний висновок і почати працювати”, — сказав він у шоу This Week на ABC.

Але він додав: «Ми готові до цього бою. І я з нетерпінням чекаю якомога швидше просунути цю справу, щоб виправдати його».