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"Саудівська Аравія залишається нашим стратегічним партнером" - в Білому домі про рішення ОПЕК+, яке може допомогти РФ
Це не було одностороннім рішенням Садівської Аравії, а було рішенням ОПЕК+. Так координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі прокоментував рішення нафтового картелю зменшити пропозицію нафти на світовому ринку. Він додав, що США "не радили б це робити з огляду на непевність ринків, але, ми не маємо місця за столом".
В неділю організація ОПЕК+ оголосила про скорочення продажу нафти на світових ринках на мільйон барелів щодня з травня. На тлі цієї заяви, ф'ючерси на нафту в понеділок зросли в ціні.
Зростання ціни на нафту може допомогти Кремлю збільшити надходження, а для Саудівської Аравії - це загрожує зіпсувати відносини зі США, кажуть оглядачі. Найбільше скорочення пропозиції серед країн ОПЕК проведе Саудівська Аравія - 500 тисяч барелів на день з травня і до кінця року.
В Білому домі, однак, відповіли, що попри розбіжності в позиціях зі США, Саудівська Аравія, які і впродовж цих 80 років, залишається стратегічним партнером Сполучених Штатів. Кірбі зокрема наголосив на позиції Саудівської Аравії щодо війни Росії в Україні. Декілька тижнів тому Саудівська Аравія відправила делегацію високого рівня до Києва, надала гуманітарну та економічну допомогу Україні обсягом 4 мільйонів доларів, додав посадовець під час брифінгу в понеділок.
Минулого року країни ОПЕК+ домовились зменшити виробництво нафти на 2 мільйонів барелів на день. Це викликало різку реакцію США. Тоді в Білому домі звинуватили Саудівську Аравію в діях на користь Росії.
Теперішня ситуація відрізняється від минулорічної, каже Кірбі. Він зауважує, що ціни на нафту приблизно на 30 доларів нижчі за минулорічні, і минулого року, попри високі ціни, аналітики прогнозували їхнє подальше зростання, заявив Кірбі. "Все ж ринки непевні", - додав він про теперішню ситуацію.
Група семи та ЄС намагаються обмежити нафтові надходження Росії. Країни запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Однак, цього тижня Японія почала купувати російську нафту за ціною вище ніж 60 доларів за барель, повідомив WSJ. США погодились на таке виключення для Японії з огляду на необхідність для країни отримувати російські енергоресурси, йдеться в матеріалі.
Все ж надходження Росії від торгівлі енергоресурсами зменшуються, кажуть в Держдепі. США "чітко спілкуються з нашими партнерами в таких країнах, як Індія про подвійну мету коаліції «Групи семи», що запровадила цінове обмеження на нафту – це мінімізувати надходження Росії від експорту нафти та газу, ресурси, які вона використовує для війни проти України, а також утримати російські нафтопродукти на світовому ринку. Бо ми хочемо уникнути потужної дестабілізації ринку, який і так вже нестабільний", - сказав минулого місяця в інтерв'ю Голосу Америки помічник держсекретаря США з питань енергетики і колишній посол США в Україні Джеффрі Паєтт.
"Це обмеження ціни на нафту та нафтопродукти працює і це видно, наприклад, зі знижки, яку отримала Індія від звичайної ціни на нафту «брент». Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти", - наголосив посадовець.
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Трамп прямує до Нью-Йорка, щоб постати перед судом у справі про виплату за мовчання
Колишній президент США Дональд Трамп вирушив зі свого маєтку у Флориді до Нью-Йорка. Там він планує переночувати в своїй резиденції Трамп-тауер, а потім у вівторок постати перед судом для пред’явлення кримінального обвинувачення, першого в історії проти поточного або колишнього лідера США.
Невідомо, як завершиться поява Трампа в будівлі державного суду, але його адвокати кажуть, що він рішуче відкидає звинувачення, пов'язані з виплатою 130 000 доларів порноактрисі перед його перемогою на президентських виборах 2016 року, щоб змусити її замовкнути про нібито побачення з ним десять років тому. Трамп тривалий час заперечував це твердження.
Офіційні особи, знайомі з обвинуваченням, кажуть, що велике журі присяжних минулого тижня висунуло 76-річному колишньому президенту звинувачення за понад 30 пунктами кримінального правопорушення. Обвинувальний акт не опубліковано, а точні формулювання та, можливо, нові докази можуть залишатися в таємниці, доки обвинувальний акт не буде оприлюднено під час пред’явлення звинувачення Трампу у вівторок перед суддею Хуаном Мерчаном у Верховному суді штату Нью-Йорк.
Під час явки до суду у Трампа, ймовірно, візьмуть відбитки пальців, як і в будь-якого підозрюваного у кримінальних справах, зроблять його фотографію. Але влада каже, що на знак поваги до його статусу колишнього президента навряд чи він буде закутий у наручники або виставлений перед фотографами під час так званої «прогулянки злочинців».
Але питання залишаються: чи буде повністю зачитаний обвинувальний акт на відкритому судовому засіданні? Чи буде дозволено фото чи відео зйомку у залі суду? Чи зберуться біля будівлі суду прихильники Трампа, чи протестувальники проти окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга за висунення звинувачень? Чи будуть можливі протести мирними?
Біля будівлі суду обмежено рух транспорту, але представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, союзниця Трампа, і Клуб молодих республіканців у Нью-Йорку кажуть, що планують «мирний протест» проти Брегга через дорогу від будівлі суду у вівторок.
Трамп уже розкритикував Брегга в соціальних мережах за буцімто політичне «полювання на відьом» проти нього. Трамп стверджував, що суддя «ненавидить мене» після того, як Мерчан в окремій справі на початку цього року оштрафував дочірні компанії The Trump Organisation на 1,6 мільйона доларів США за податкове шахрайство.
Трамп, який намагається отримати номінацію від Республіканської партії в президенти 2024 року та повернути собі Білий дім, планує повернутись до Флориди, де виступить із промовою у вівторок увечері.
З моменту висунення звинувачення минулого четверга кампанія Трампа заявила, що зібрала 5 мільйонів доларів і зареєструвала понад 16 000 добровольців, що, за словами речника кампанії Стівена Ченга, є «ключовим показником того, що американці з будь-якого походження втомилися від використання зброї система правосуддя проти президента Трампа та його прихильників".
До висунення звинувачення Трамп лідирував у національних опитуваннях виборців Республіканської партії щодо їхнього вибору кандидатури в президенти від партії. Невідомо, чи зміниться новина про обвинувальний висновок, що свідчить про підтримку.
Колишній президент також стикається з іншими кримінальними розслідуваннями. Вони включають федеральні розслідування його спроб скасувати свою поразку на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, зокрема роль Трампа в заохоченні спроб прихильників заблокувати Конгрес Байдена 6 січня 2021 року, а також його збереження секретних документів у Мар-а- Лаго, його маєтку у Флориді. Від нього вимагали передати матеріали до Національного архіву, коли він залишив посаду. Тим часом, у більш вузькій справі, прокурор південного штату Джорджія перевіряє зусилля Трампа скасувати перемогу Байдена, коли Трамп попросив представників виборчих органів «знайти» йому достатньо голосів, щоб претендувати на перемогу.
Хоча подробиці справи у Нью-Йорку не розкрито, результат судового розгляду може залежати від наміру щодо виплати актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Майкл Коен, колишній адвокат і політичний агент Трампа за власні гроші здійснив цей платіж напередодні виборів у листопаді 2016 року, а пізніше отримав компенсацію від Трампа частинами, а Трамп вказав платежі у своїй корпоративній книзі як судові витрати Коена.
У неділю адвокат Трампа Джо Такопіна заявив CNN, що виплата Деніелс була «особистими витратами, а не витратами на кампанію». The Wall Street Journal вперше повідомила про виплату на початку 2018 року.
Юридичні аналітики у США кажуть, що прокурорам у справі про виплату важко буде довести, що гроші, виплачені Деніелс, були внеском у передвиборчу кампанію, щоб допомогти йому виграти президентські вибори, а не лише з особистих причин, щоб приховати ймовірну подружню невірність.
Такопіна сказав, що він та інші юристи розроблять юридичну стратегію Трампа, щоб спростувати звинувачення, коли вони побачать обвинувачення. В інтерв’ю в недільних ток-шоу він відмахнувся як передчасні питання про те, чи буде він просити про зміну місця проведення чи подасть клопотання про закриття справи.
"Надто рано вирішувати, які клопотання ми будемо подавати, нам потрібно побачити обвинувальний висновок і почати працювати”, — сказав він у шоу This Week на ABC.
Але він додав: «Ми готові до цього бою. І я з нетерпінням чекаю якомога швидше просунути цю справу, щоб виправдати його».
- Голос Америки
Битва за Бахмут не закінчилася - Кірбі
Білий дім не може підтвердити повідомлення у медіа про те, що росіяни захопили адмінбудівлю у Бахмуті, й там заявляють, що "українці все ще наполегливо борються за Бахмут". Про це сказав представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Вони [українці] ще там, тому місто не потрапило в руки росіян. Ми й раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті і те, як "Група Вагнера" продовжує просто кидати своїх новобранців, багато з яких колишні засуджені, просто в м'ясорубку. Тож така жорстокість, зусилля людської сили є досить приголомшливими, коли йдеться про те, скільки Росія кинула на це місто", - додав Кірбі.
Бахмут "має велике значення для українців, і ми, звичайно, поважаємо це та розуміємо", але навіть якщо Бахмут впаде "це не змінить динаміку бою зі стратегічної точки зору", додав Кірбі. Він повторив думку про те, що засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину бачить економічну вигоду у захопленні Бахмута через його шахти.
"Але, наскільки ми бачимо сьогодні, битва за Бахмут не закінчилася й українці не були відкинуті. І знову ж таки, [бої] продовжують бути досить жорстокими і досить близькими", - сказав високопосадовець.
Раніше Пригожин оприлюднив відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею Бахмута встановили російській прапор, і заявив, що "юридично" місто захоплене РФ.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у відповідь заявив, що оприлюднене Пригожиним відео - фейк. "Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема", - підкреслив він.
"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли", - прокоментував відео речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі агенції Reuters і додав, що росіяни "дуже далекі" від захоплення Бахмута.
Тим часом Генштаб ЗСУ у зведенні повідомив нині, що росіяни намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут і продовжують його штурмувати, ведучи "безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське". "Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення", - додано в оперативному повідомленні.
- Голос Америки
На саміті НАТО обговорять багаторічну програму для переходу України на стандарти Альянсу - Столтенберг
Під час дводенного саміту міністри закордонних справ країн НАТО можуть погодити початок розроблення багаторічної програми для України. Такі очікування озвучив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, підкресливши єдність між союзниками "у своїй рішучості продовжувати курс допомоги України скільки знадобиться".
"Союзники надали 65 мільярдів євро військової допомоги. І я вітаю, що в Україну почали надходити сучасні бойові танки та інша бронетехніка. Це може реально змінити ситуацію на передовій і дозволить українським силам звільнити більше території, - сказав Столтенберг. - Ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку, в тому числі шляхом продовження зміцнення збройних сил України і підтримання їхнього переходу від обладнання та доктрини радянських часів до [стандартів] НАТО".
Генсек НАТО також нагадав про завтрашню зустріч групи Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і додав: "Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але коли це станеться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію й історія не повторилась".
Також Столтенберг повідомив, що у саміті вперше візьме участь найновіший учасник Альянсу - Фінляндія: "Минулого року країни Альянсу прийняли історичне рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатись до НАТО. Відтоді ми спостерігаємо найшвидший процес ратифікації в сучасній історії НАТО, і всі члени Альянсу погоджуються, що приєднання Швеції має бути завершено швидко". Очікується, що Фінляндія офіційно стане учасницею НАТО у вівторок.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Столтенберг заявив, що між Альянсом і Росією змістовна розмова неможлива, коли вона здійснює агресію проти України. За його Столтенберга, країни-учасниці Альянсу "багато років працювали над змістовним діалогом з Росією", але "Росія відійшла від цієї мети".
"Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну, - додав Столтенберг. - Але після вторгнення цей [діалог] не має сенсу. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну агресію проти сусідньої України".
- Голос Америки
Щонайменше 501 дитина загинула під час війни Росії в Україні - ООН
З часу ескалації війни Росії в Україні в лютому 2022 року було вбито щонайменше 501 дитину, 1000 дітей поранено, згідно з даними Дитячого фонду ООН UNICEF.
Справжня кількість, ймовірно, значно більше, вказала виконавча директорка UNICEF Кетрін Рассел. Вона назвала це "трагічною віхою" і додала, що "діти та родини в Україні сплачують найвищу ціну за цю жорстоку війну. За кожною цифрою - розірвана родина, яку змінили назавжди. Це крає серце".
Рассел нагадала, що UNICEF надає допомогу дітям, але вказала, що "зрештою, дітям та родинам потрібен мир".
Раніше в понеділок ООН озвучило свої оцінки жертв війни Росії в Україні, серед цивільних. Загалом з 24 лютого по 2 квітня 2023 року 8451 цивільну особу було вбито, а 14 156 осіб отримали поранення. Справжні цифри, ймовірно, вищі, йдеться в повідомленні.
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