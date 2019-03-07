Збільшився імпорт російської нафти до США - ЗМІ

"Востаннє до цього випадку Росія відправляла понад 3 мільйони барелів нафти до США у 2011-му році, до того, як США наклали на Москву санкції через анексію Криму", - відзначає видання McClatchy.

Матеріал видання відзначає, що за даними інвестиційного банку Caracas Capital, який проаналізував урядові бази даних США, російські компанії відправили до Сполучених Штатів 3 мільйони барелів сирої нафти - на противагу всього 766 000 барелів відправлених до США із Венесуели минулого тижня.

Представник Caracas Capital розповів виданню, що Росія отримує вигоду від геополітичного змагання у Південній Америці, "продаючи (нафту) на ринку США, одночасно з підтримкою уряду Венесуели, якого Вашингтон намагається позбутись"

"Дивовижно, що Росія заступає Венесуелу на ринках США. Вони використовуються некомпетентність Венесуели та розширюють свою присутність на ринку США", - розповів виданню Русс Даллен з Caracas Capital.

У січні уряд США наклав санкції на венесуельську державну нафтову компанію PDVSA. Повідомляється, що дана компанія планує перенести свою штаб-квартиру у Європі з португальського Лісабону до Москви.

Між тим американське видання CNBC відзначає, що уряд Венесуели заборгував своїм зовнішнім кредиторам, включно з Росією та Китаєм, понад 100 мільярдів доларів.

"Завдяки цим угодам Росія та Китай отримали доволі дешеву нафту - та плацдарм поблизу США - ці країни також постачають Венесуелі надзвичайно необхідну готівку", - пише видання.

CNBC також відзначає, що Москва може виграти навіть у ситуації, якщо Венесуела оголосить дефолт по своїх боргах.

"Якщо Москва дозволить Венесуелі оголосити дефолт по боргах, Росія зможе скористатись правом утримати раніше надану їй урядом країни заставу: найбільший актив країни - нафтову компанію Citgo з штаб-квартирою у США. У 2016 уряд Мадуро отримав від Москви позику, передавши компанії "Роснєфть" 49.9% Citgo", - пише видання.

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