США занепокоєні через "управлінську кризу" в "Нафтогазі"

Державний департамент США глибоко занепокоєний управлінською кризою в "Нафтогазі", включаючи відставку незалежних членів наглядової ради компанії, яка відбулась 8 вересня. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу для преси у четвер.

Прайс відзначив зусилля міжнародних донорів та українського уряду із вирішення кризи у відповідності до принципів корпоративного упраління ОЕСР і закликав до швидкого розв'язання конфлікту.

"Нам відомо, що міжнародні донори та партнери докладають зусиль задля розв'язання ситуації у відповідності до управлінських принципів ОЕСР і нададуть відповідне управління "Нафтогазу". Ми закликаємо до швидкого просування цих зусиль", - заявив речник.

Прайс додав: "В час, коли триває російська агресія та окупація, щодо нашого стратегічного партнера не мають виникати питання у відданості стандартам корпоративного управління. Ми вітаємо активну участь українського уряду у позитивному вирішенні цього питання".

Голова правління "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав у Facebook в п'ятницю, що очікує на якнайшвидше проведення конкурсу на обрання незалежних членів наглядової ради. Він розкритикував те, як призначались теперішні незалежні члени ради: "На жаль, у вже далекому 2017 році не було відкритого, конкурентного процесу відбору незалежних членів наглядової ради НАКу. Їх просто запропонували посольства відповідних країн разом з представниками МФО", - написав Вітенко.

8 вересня троє незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", Клер Споттісвуд, Бруно Лескер та Людо ван дер Хейден, подали у відставку, через конфлікт з головою правління компанії Юрієм Вітренком. Конфлікт триває з часу призначення Вітренка на посаду в квітні, тоді члени наглядової ради заявляли, що відставка колишнього голови НАК і призначення Вітренка відбулось із порушенням правил без врахування позиції Наглядової ради.

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