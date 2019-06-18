Найкращі авіалінії в світі визначили на основі опитування мільйонів пасажирів

Національна авіакомпанія Катару Qatar Airways очолила рейтинг найкращих у світі авіаліній за версією британської консультаційної компанії Skytrax.

Нагороди в різних номінаціях присвоюються авіакомпаніям на основі опитувань клієнтів із 1999 року. Цього року в опитуванні взяло участь майже 22 мільйони людей, представники більше ста національностей.

Це вже вп’яте Qatar Airways посідають перше місце в списку. Вони також здобули перемогу в інших номінаціях. Чимало інших нагород вибороли Сінгапурські авіалінії, які минулого року очолювали рейтинг.

Із бюджетних авіакомпаній відзначили AirAsia та японські авіалінії.

До десятка найкращих з європейських компаній до списку потрапила тільки німецька Lufthansa. Британські авіалінії перемогли в кількох номінаціях, серед яких «Найкращий штат авіаперевізника в Європі».

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