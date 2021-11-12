Законодавці США закликали до дій у відповідь на нагромадження військ РФ поблизу України

Події вздовж кордону Білорусі та Польщі та продовження накопичення російських сил вздовж кордону України становлять серйозну ескалацію з боку Путіна. Про це соціальній мережі Twitter заявив сенатор-республіканець Роб Портман. Американський законодавець закликав адміністрацію США негайно накласти санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", щоб стримати Росію від військових операцій проти України та європейських союзників США.

Сьогодні ж сенатор-демократ Кріс Мерфі вказав, що повідомлення про накопичення російських війск поблизу кордонів України вказують на можливість кризи. Він розкритикував республіканців за блокування призначень на посади послів США в НАТО та ЄС в цей час.

Раніше видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела повідомило, що США застерегли союзників у ЄС, що Росія можливо обмірковує потенційне вторгнення до України.

"Дані оцінки, як вважається, засновані на інформації, якою США ще не поділились із урядами Європи. Останнє має відбутись до ухвалення будь-яких рішень щодо колективної відповіді, заявили джерела. Вони підкріплені доказами, які доступні громадськості, відповідно до офіційної особи, яка знайома із оцінками адміністрації США", - пише видання.

Видання також звертає увагу на те, що Росія заперечила будь-які агресивні наміри.

Як повідомляють у BBC, 11-го листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав від західних партнерів дані про "активне переміщення російських військ вздовж українських кордонів та збільшення їхньої концентрації".

Як відзначає ЗМІ президент України вказав, що військові готові до будь-якого сценарію та розкритикував тих, хто в соцмережах та в медіа "здійняв ґвалт".

Раніше законодавці США, ЄС, України закликали до "швидкої, єдиної та рішучої" відповіді на російську ескалацію поблизу України.

Також у п'ятницю група американських законодавців з Республіканської партії закликала президента США Джо Байдена посилити летальну підтримку України, щоб допомогти їй "стримати та відбити оновленний російський напад".

"Додатково, ми закликаємо вас негайно розглянути належну американську військову присутність та дії у регіоні та ініціювати належні дії щодо поширення розвідданих між США та Україною для недопущення подальшої ескалації ситуації", - також закликали законодавці.

У статті використано матеріали BBC.

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