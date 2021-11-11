Законодавці США, ЄС, України закликали до "швидкої, єдиної та рішучої" відповіді на російську ескалацію поблизу України

Члени Палати представників Конгресу США, Європарламенту та Верховної Ради України оприлюднили "рідкісну спільну заяву щодо продовження безпекової загрози на українському кордоні, яку представляє Росія", - повідомляє Комітет із закордонних справ Палати представників.

"Як представники Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, Комітету із закордонних справ Європейського парламенту та Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, ми рішуче засуджуємо дестабілізуюче накопичення режимом Путіна військових сил на українському кордоні", - йдеться у тексті заяви.

"Протягом останніх тридцяти років із часу незалежності України ми працювали над посиленням зв'язків, що об'єднують нас, протистояли спільним загрозам і підтримували євроатлантичних прагнень України. Разом ми зобов'язуємось рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо до швидкої, єдиної та рішучої трансатлантичної відповіді, що включає загрозу відповідних санкцій та додаткову безпекову допомогу, щоб стримати Росію від подальшої ескалації її агресії проти України".

Заява підписана конгресменами Вільямом Кітінгом і Браяном Фітцпатріком, депутатом Олександром Мережком і євродепутатом Девідом МакАллістером.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та делегація українських посадовців перебувають із візитом у Вашингтоні. Зокрема, Кулеба провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном в рамках засідання Комісії зі стратегічного партнерства.

Також Радник із нацбезпеки США Джейк Салліван провів зустріч із Кулебою та головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, повідомляє Емілі Горн, прес-секретарка Саллівана.

У заяві йдеться, що посадовці "обговорили прогрес у двосторонніх пріоритетах, визначених президентами Байденом і Зеленським у їхній спільній заяві від 1 вересня. Обидві сторони привітали перезапуск 10 листопада двосторонньої Комісії зі стратегічного партнерства, так само як і продовження співпраці в енергетичній безпеці, реформуванні уряду та антикорупційній роботі".

Як відзначає заява Горн, "пан Салліван наголосив на незмінній підтримці США суверенітету й територіальної цілісності України. Він привітав відданість України вирішенню конфлікту на Донбасі, підкресливши сильну підтримку США цих зусилль".

Візит української делегації відбувається на тлі повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу України, і американські експерти називають візит Кулеби до Вашингтона дуже вчасним, а питання безпеки - основним в переговорах.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Кулеба і Блінкен підписали у Вашингтоні нову Хартію стратегічного партнерства Україна - США.

Серед іншого, як вказує текст розміщений на сайті МЗС України, Київ та Вашингтон поділяють життєво важливі національні інтереси щодо сильної, незалежної та демократичної України.

Коментуючи підписання хартії, Кулеба заявив, що підписання збільшує підтримку України у протидії агресії РФ та виводить стратегічне партнерство між країнами на новий рівень.

У матеріалі використано заяви Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США та прес-секретарки Радника із нацбезпеки США​.

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