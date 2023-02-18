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Ненсі Пелосі: "Усі у захваті від надзвичайних людей України". Ексклюзив
Ненсі Пелосі, конгресвумен США від Демократичної партії, яка обіймала посаду спікера Палати представників Конгресу США з 2019 по 2023 роки та з 2007 по 2011 роки, дала ексклюзивний коментар Голосу Америки, до перших роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Американська політикиня, відома своєю підтримкою України, розповіла про свій візит до України у розпал війни, про очікування перед наступом та вимоги визнати РФ державою-спонсоркою тероризму. Деталі письмових відповідей посадовиці читайте в інтерв’ю журналістки Голосу Америки, Катерини Лісунової.
"Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".Ненсі Пелосі, 52-га спікерка Палати представників Конгресу США
Катерина Лісунова, Голос Америки: Давайте повернемось до лютого 2022-го року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Що ви знали про плани Росії на той час? Які у вас були думки? Якими були ваші прогнози?
Ненсі Пелосі, 52-га спікерка Палати представників Конгресу США: За кілька днів до невиправданого вторгнення Путіна в Україну я мала честь бути присутньою на Мюнхенській безпековій конференції, де ми безпосередньо від президента [України Володимира] Зеленського почули про загрозу, що насувається на його країну. Тоді лідери світових демократій іще раз підтвердили, що ми будемо стояти разом із народом України перед обличчям російської агресії.
Рік потому, Сполучені Штати та наші союзники залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні, яка насправді є боротьбою за демократію у всьому світі.
К.Л.: У травні 2022-го ви особисто відвідали Україну. Ви стали найвищою посадовицею Сполучених Штатів, яка відвідала охоплену війною країну від початку російського вторгнення. Чому ви вирішили поїхати?
Н.П.: Я тоді очолювала поважну делегацію від Конгресу, яка відправилась в Україну, щоб надіслати безапеляційний та гучний сигнал усьому світу: Америка твердо стоїть на боці України.
К.Л.: Що вам найбільше запам’яталось із цієї подорожі? Чи змінились якось ваші погляди чи упередження щодо України, Зеленського, українського народу чи війни після цього візиту?
Мене особливо вразило, коли я дізналась про жахливу жорстокість Путіна щодо жінок і дівчат
Н.П.: Було боляче відвідувати Україну і дізнаватися про жахливі людські втрати, які принесло російське вторгнення. Мене особливо вразило, коли я дізналась про жахливу жорстокість Путіна щодо жінок і дівчат. На жаль, російські війська використовують сексуальне насильство як зброю війни – це огидний злочин проти людства і він повинен переслідуватися як такий.
Проте, із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу. У Києві для мене було великою честю зустрітися віч-на-віч із президентом Зеленським, чиє сміливе та патріотичне лідерство є натхненням для всіх волелюбних людей.
К.Л.: Питання про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму за цей рік ставили як на рівні резолюції Конгресу США, так і законопроекту - чому Конгрес та Білий дім не можуть нарешті погодити цю ініціативу?
Н.П.: Путін віддав наказ про незаконне вторгнення, почав погрожувати ядерною зброєю та вчинив незліченні звірства, які виходять за рамки цивілізованої людської поведінки. Я вірю, що таке визнання Росії зрештою відбудеться.
К.Л.: Чи змінили б Ви щось у діях США та країн НАТО у 2022-му році щодо російської агресії?
Н.П.: Президенту Байдену чудово вдалось об’єднати американський народ та наших трансатлантичних союзників у солідарності з українським народом. Саме наша непорушна єдність і залізна відданість захисту демократії уможливили нашу рішучу відповідь: від надання важливої військової, економічної та гуманітарної допомоги до ізоляції Росії на світовій арені та запровадження санкцій, щоб підірвати її економіку.
К.Л.: Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні?
Н.П.: Сполучені Штати та наші союзники залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні, - що насправді, є боротьбою за демократію у всьому світі.
18-го лютого, в рамках Мюнхенської безпекової конференції - 2023, Ненсі Пелосі виступить з промовою.
Голос Америки також підготував ряд ексклюзивних інтерв’ю із законодавцями американського Конгресу до перших роковин повномасштабного вторгнення РФ. Інтерв’ю будуть оприлюднені в етері Голосу Америки а також на нашому сайті та соцмережах.
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«Україна не програє, якщо Захід не здасться» – експерти CSIS
Російська війна проти України увійшла у ту стадію, коли вона є змаганням волі між Заходом і Росією, бо волю України до боротьби ніхто не ставить під сумнів, кажуть американські фахівці у галузі безпеки та розвідки.
Якщо Захід спасує, і Кремль залишить під своїм контролем хоч якусь частину української території, він вирішить, що виграв, тому Захід має показати, що за жодних обставин він не відступить і підтримати Україну всіма засобами для звільнення своєї території, вважають експерти, яких зібрав на розмову, приурочену до річниці російського вторгнення, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Україна має отримати далекобійні ракети для того, щоб ізолювати та звільнити Крим, а це має покласти початок цілковитому звільненню української території, говорить Еліот Коен, колишній радник державного департаменту за адміністрації Джорджа Буша-молодшого, який нині займається питаннями стратегії в CSIS.
«Таким чином українці дійсно могли б розпочати демонтаж російської матеріально-технічної інфраструктури, яка дуже залежить від залізничних колій, і це дозволило б їм ізолювати Крим від материка і значною мірою вивело б з ладу російські сили», – вважає Коен і додає, що розмови про «червоні лінії», які нібито не можна переходити у постачанні зброї Україні, є не більш ніж «самостримуванням».
Коен також вважає, що не обійтися без «справжньої оборонно-промислової мобілізації». «Ми маємо знайти способи надати промисловості багаторічні контракти, щоб вони могли почати працювати з інфраструктурою, щоб справді збільшити виробництво і набрати людей, бо люди мають критичне значення», – сказав Коен.
Дуже важливо пояснювати, чому це [підтримка України] в наших інтересахЕліот Коен
І третя з негайних речей, які, на його думку, мають зробити американські політики, це – постійно пояснювати і нагадувати американцям, чому вони мають підтримати Україну не просто «стільки, скільки буде потрібно», а реально «до перемоги України».
«Я вважаю, що дуже важливо пояснювати, чому це в наших інтересах. Ми також повинні нагадувати людям про жахи, які творять росіяни. Серед них – це велике дослідження Єльського університету про те, що росіяни робили з українськими дітьми, саджали їх у концентраційні табори, переміщували їх, відривали від батьків, які перебувають на контрольованих Росією територіях України. Це є злочином, воєнним злочином за Женевською конвенцією. Усім потрібно нагадувати, що це не просто агресивна війна, це війна, яка включає надзвичайні злочини проти людяності в масштабах, які ми не бачили з часів Другої світової війни», – вважає Коен.
Не можна планувати виграти війну і демонструвати слабкість
Росія готова до тривалої боротьби, і будь-який сигнал, який ми посилаємо, який говорить, що ми не готові до тривалої боротьби, додає їм надії, що вони зможуть «перечекати» насЕмілі Гардінг
Колишня співробітниця американської розвідки, а нині заступниця директора з програм міжнародної безпеки в CSIS, Емілі Гардінг, додає, що важливо говорити, що це не просто окремі випадкові злочини, а систематизовані, скеровані та очолені згори дії Москви. Вона вважає, що найгірше, що може зробити в цей момент керівництво Америки, це показати слабкість, або непослідовність.
На її думку, нещодавня публікація в Washington Post, де неназвані представники адміністрації кажуть, що попри офіційну «непохитну підтримку», непублічно українцям повідомляють, що «мовляв, з цим пора закінчувати», завдає великої шкоди.
«Росія готова до тривалої боротьби, і будь-який сигнал, який ми посилаємо, який говорить, що ми не готові до тривалої боротьби, додає їм надії, що вони зможуть «перечекати» нас. Не знаю, яка стратегія стояла за цією статтею, але ми сигналізуємо про слабкість у той час, як ми повинні сигналізувати про силу та відданість. Тому це – погана стратегія», – каже Гардінг.
Вона каже, що назагал, демократи підтримують позицію президента Байдена, який запевняє, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Республіканці є більш поділені – частина вважає, що потрібно йти до кінця, бо йдеться не лише про Україну, а про диктатора, який напав на незалежну державу і намагається нав’язати їй свою волю.
Інша група республіканців вимагає більш ізоляціоністської позиції, або ж вони вимагають приділяти меншу увагу Європі і більшу - загрозам з боку Китаю в Тихоокеанському регіоні. Але, на думку Гардінг, тут не може стояти питання «або Європа, або Тихий океан».
«Якщо ми програємо в Європі, в нас попереду будуть набагато складніші битви», – попереджає вона.
Росію можна перемогти – це не СРСР
Якщо ми збираємося покласти край цьому конфлікту, ми повинні показати Путіну, що він програєМайк Вікерс
Колишній колега Гардінг по розвідці, Майкл Вікерс, колишній заступник міністра оборони з питань розвідки та оперативний офіцер ЦРУ, погоджується: «Якщо ви хочете, щоб це швидше скінчилося, цього року, то дайте їм все, щоб вони це могли швидше скінчити».
«Проблема в тому, що цілі Путіна не змінилися. Якими б нереалістичними вони не були, – він хоче захопити всю країну – він думає, що зможе «пережити» нас. Тому якщо ми збираємося покласти край цьому конфлікту, ми повинні показати Путіну, що він не тільки не може досягти цього, але й програє», – вважає колишній розвідник.
«Так, Росію можна перемогти, але ми маємо для цього зробити все. Бо якщо буде відчуття, що Путін виграв, навіть частково, навіть коли просто збереже територію, яку він контролює зараз, для Заходу, це буде поразкою», – каже Вікерс.
Як вважає Коен, міфи про непереможність росіян, під навіювання яких потрапив Захід, походять з часів Другої світової війни. Але тоді на території України СРСР діяло 2,9 мільйона радянських солдатів, ще 2,3 мільйона було в резерві. Нинішні цифри – в 10 разів менше. Росія відправила в Україну близько 200 тисяч, 100 тисяч мала в резерві, і максимум, на який вона могла розраховувати – 400 тисяч. За рік її армія втратила від 130 до 200 тисяч – вбитими, пораненими і зниклими безвісти, вказує дослідник.
«Після цього неможливо відновити ефективну армію, особливо тому, що вони втратили свої найбільш підготовлені сили на початку війни», – наголошує Коен. А крім того, у Другій світовій у росіян була інша мотивація – вони воювали за виживання, намагалися перемогти ворога, який хотів їх винищити. У нинішній війні ця мотивація – на боці українців, а росіяни не знають, що вони роблять в Україні, переконаний Коен.
Попри санкції, російська економіка не обвалилася, а олігархи користуються виходом західних компаній з Росії
Як наголошують експерти, санкції мали певний ефект – росіянам доводиться розбирати на запчастини холодильники та інші споживчі товари, щоб витягнути з них мікросхеми для своєї зброї, але «вони не дали того ефекту, на який сподівалися». До того ж російський центральний банк за допомогою валютного контролю та інших кроків зміг зменшити ефект від санкцій.
«Здається, лише 34 країни в усьому світі запровадили санкції, і вони не є всеохоплюючими, обов’язковими, є ще вторинні санкції тощо, але вони не мали великого ефекту, тому найбільші наслідки будуть справді від втрат на полі бою», – каже Вікерс.
Посилаючись на дані, нещодавно опубліковані в часописі Economist, Емілі Гардінг, додає, що минулого року ВВП Росії знизився лише на 2%, а очікувалося, що це буде на 11%.
«Прогнози на 2023 рік становлять +0,3%, а це більше, ніж прогнози для Великої Британії та Німеччини», – наголошує вона.
При цьому, західні компанії, які хочуть покинути російський ринок, мають, за її словами, продати свої активи за півціни. «Отже, ми повернулися до гангстерського капіталізму та російських олігархів, які за дешево скуповують активи», – зауважує Гардінг.
Візит Бідена до Польщі засвідчує зростання впливу Сходу Європи
Експерти CSIS наголосили, що очікуваний візит президента США Джо Байдена до Польщі є важливим знаком підтримки цій країні, яка прийняла мільйони українських біженців та стала опорним пунктом для західної допомоги Україні. Але також цей візит свідчить про зростання ролі Східної Європи зараз і після, чи в результаті війни.
Йдеться не лише про країни колишнього комуністичного табору, які попереджали про загрози з боку Росії і готувалися до них тоді, коли на Заході в них мало хто вірив. Але ця група посилилася ще голосами Фінляндії та Швеції, які змінили свою багатолітню політику нейтралітету і вирішили приєднатися до НАТО.
- Голос Америки
США: Росія коїть злочини проти людства в Україні
Віце-президентка США Камала Гарріс оголосила, що США офіційно визнали дії Росії в Україні злочинами проти людства. Заява прозвучала під час виступу Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого.
"Сполучені Штати офіційно заявляють, що Росія коїть злочини проти людства", - проголосила Гарріс.
"Я кажу всім, хто скоїв ці злочини і їхнім керівникам, які є співучасниками цих злочинів - ви відповідатимете", - додала посадовиця.
Гарріс, яка раніше працювала юристом та очолювала Департамент юстиції штату Каліфорнія, підтвердила відданість США принципам верховенства права та відповідальності, а також підтримці України.
Давайте погодимось від імені жертв відомих та невідомих - потрібно досягнути справедливостіКамала Гарріс
"Щодо Сполучених Штатів, ми продовжимо підтримувати правовий процес, який ведеться в Україні та який ведуть міжнародні слідчі, бо потрібно забезпечити справедливість ... Давайте погодимось від імені жертв відомих та невідомих - потрібно досягнути справедливості", - закликала вона.
Гарріс нагадала аудиторії про жахливі фото воєнних злочинів з Бучі, загиблих цивільних в театрі в Маріуполі, породіллю, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу, підтверджений ООН випадок про чотирирічну дівчинку, яка постраждала від злочину сексуального характеру з боку російського солдата та інші.
"З перших днів неспровокованої війни, ми бачили, як російські сили коять жахливі звірства та воєнні злочини. Їхні дії є нападом на спільні цінності та наш спільний гуманізм", - сказала Гарріс.
Вона відзначила: "Російські сили проводять масштабні та системні напади на цивільне населення - жахливі вбивства, катування, зґвалтування та депортації. Вбивства в стилі страт, побиття та катування електрошоком. Російські сили силоміць депортували тисячі людей з України до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з родинами".
Віце-президентка США Камала Гарріс, яка очолює американську делегацію на безпековій конференції в Мюнхені, в п'ятницю провела двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Як повідомили в Білому домі, в ході зустрічей в п'ятницю Гарріс, відзначає хоробрість та стійкість, які виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.
Як повідомляв Голос Америки Макрон у своєму виступі на Мюнхенській конференції заявив, що діалог з Росією не на часі і закликав посилити підтримку України.
У своєму виступі на Мюнхенській конференції, що також прозвучав у п'ятницю, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.
Як виробляють 155-мм снаряди для артилерії: репортаж із заводу у США
Сполучені Штати постачають Україні багато сучасних видів озброєння: реактивні артилерійські системи HIMARS, зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS, зенітно-ракетні системи Patriot, бойові танки M1 Abrams. Проте критично важливим озброєнням українського війська у боротьбі з російською армією уже майже рік є артилерія. Окопна війна — а саме це відбувається у зоні бойових дій — вимагає гарматних систем 155 мм калібру, які відповідають стандартам НАТО, і снарядів до них.
Зусилля для озброєння України починаються у невеличкому місті Скрентон, штат Пенсильванія. Місто відоме тим, що тут народився теперішній президент США Джо Байден. Але також тут розташований армійський завод боєприпасів. Він виробляє 155 мм снаряди, які в тому числі українські військові використовують у гаубицях.
У 1850-х Скрентон був індустріальним центром з вугільною промисловістю та залізницею. Сьогодні більшість фабрик у місті спорожніли, і лише Скрентонський армійський завод боєприпасів продовжує активно працювати. 150 років тому це було локомотиворемонтне підприємство — про це нагадують колії на підлозі у цехах. З 1950-х завод передали армії для виготовлення артилерійських боєприпасів.
Один з найстаріших заводів США оперує у кількох цехах. Переважна більшість роботи тут все ще виконується людьми, хоча деякі процеси роботизовані.
Все починається з того, що сталь надходить на підприємство у вигляді 6-метрових труб, кожна з яких важить близько 900 кг. Далі у роботизованому цеху їх розрізають і переплавляють при температурі близько 1090 градусів.
“Вважайте, що будь-що червоного кольору може пропекти вам руку до кісток”, — попереджає нас Річард Гансен, представник військового командування Скрентона, який проводить журналістів.
З печі сталеві циліндри перекочуються на іншу станцію — тут під дією гідравлічного пресу їх перетворюють на заготовки, довжиною близько 90 сантиметрів, які потім охолоджують до кімнатної температури.
Коли сталь майбутніх снарядів з брунатно-червоної перетворюється на гранітно-сіру, заготовки оглядають працівники фабрики, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам візуально.
Після цього спеціальне обладнання перетворює заготовки у відполіровані оболонки із завуженими носами. Кожен снаряд підвішується на гачок, і рівномірно покривається зеленою фарбою — тепер вони схожі на боєприпаси.
На виготовлення одного снаряду потрібно близько трьох днів. Але у Скрентоні відбувається лише перший етап — далі сталеві оболонки відправляють на іншу фабрику в шаті Айова, де їх вже наповнюють вибухівкою та герметизують.
За оцінками НАТО минулого літа, українські військові використовували від 6 до 7 тисяч артилерійських снарядів на добу. Завод у Скрентоні, працюючи на максимальних потужностях, виготовляє близько 11 тисяч снарядів щомісяця.
Керівництво заводу відмовляється офіційно коментувати, чи виготовляють тут боєприпаси “спеціально для потреб України”.
Америка надіслала Україні вже більше мільйона артилерійських боєприпасів і оголосила про намір збільшити свої виробничі потужності втричі. Як повідомляє New York Times, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США виробляли близько 14 тисяч артилерійських снарядів щомісяця. Тепер Пентагон планує збільшити потужності до 90 тисяч.
Завод у Скрентоні — один із п’яти американських державних заводів, керованих приватними компаніями, які постачають боєприпаси на потреби “військових операцій за підтримки США”. Сьогодні його активно модернізують — уряд виділив додаткові кошти на сучасне обладнання та автоматизацію процесів, щоб завод міг виконувати необхідний обсяг державного замовлення.
- Голос Америки
Про Україну і світову безпеку – Камала Гарріс на конференції у Мюнхені. Наживо з перекладом українською
Виступ віце-президентки США Камали Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції про Україну і світову безпеку 18 лютого.
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