Мюнхенська конференція засвідчує єдність Заходу у підтримці України. Коментарі Сенаторів США

Головне питання Мюнхенської безпекової конференції - російська війна в Україні. Таку думку висловили американські законодавці, як від Демократичної, так і Республіканської партій у коментарі журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій.

Як повідомляв Голос Америки, віце-президентка США Камала Гарріс, державний секретар США Ентоні Блінкен, а також група сенаторів і конгресменів від обох провідних партій Сполучених Штатів беруть участь у конференції.

Члени Конгресу, які перебуватимуть у Мюнхені цього тижня, наголошують: окрім зустрічей із представниками країн-партнерів, вони також зможуть обговорити поточну ситуацію із військовими керівниками. Ключовими пунктами конференції законодавці назвали визначення поточних військових потреб, встановлення плану дій на майбутній рік та зміцнення Альянсу на допомогу Україні.

Нинішню нестабільність у світі спричинила одна людина - Путін, який жертвує молодими росіянами заради власного збагачення нафтою, грошима та владою, вважає конгресмен Конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

Путін жертвує молодими росіянами заради власного збагачення нафтою, грошима та владою

Вілсон каже: “Я переконаний, що головним сигналом з Мюнхена буде повідомлення про те, що Західний альянс міцний, як ніколи. І що нинішню нестабільність у світі спричинила одна людина - Путін, який жертвує молодими росіянами заради власного збагачення нафтою, грошима та владою. І тому ненавмисний наслідок, який, я думаю, виникне у Мюнхені, а також у Відні, і вже насправді виник у всьому світі – це ненавмисний наслідок єдності проти тоталітарних авторитарних режимів. І це включає у себе також Комуністичну партію Китаю та авторитарний режим, який зараз править великим народом".

Ми всі, усі члени альянсу, займаємо єдину позицію щодо підтримки України

Джин Шагін, сенаторка-демократка додає: “На мою думку, головна мета цієї конференції - переконатись, що ми всі, усі члени Альянсу, займаємо єдину позицію щодо підтримки України. Це також шанс підкреслити, наскільки важливою є підтримка альянсу для України. Я думаю, що ми також почуємо, якими є нагальні потреби. Ми зможемо зустрітись з деякими нашими генералами. Зокрема, там буде генерал Крістофер Каволі, голова Європейського командування США, і він матиме можливість поінформувати нас. Тож я вважаю, що це чудовий шанс перевірити, де ми знаходимось станом на зараз, та спланувати, що нам буде потрібно протягом цього року".

Щоразу, коли ви думаєте, що це питання трохи вщухло, воно знову піднімає свою потворну голову

Джим Ріш, сенатор-республіканець відзначив рекордну відвідуваність конференції цього року, що дозволяє ефективно скоординувати майбутні кроки з допомоги Україні.

“По-перше, цього року Мюнхенська конференція має рекордну присутність, і це, безсумнівно, через війну в Україні. На цій конференції буде присутньо багато європейців та представників США, - каже Ріш. - Це дає нам змогу зібратись разом та обговорити наші спільні дії, - як ми можемо найкраще реалізувати наші зусилля, щоб допомогти українцям перемогти у цій війні. Звичайно, питання Китаю також продовжує існувати. І щоразу, коли ви думаєте, що це питання трохи вщухло, воно знову піднімає свою потворну голову. Але я думаю, що конференція буде значною мірою зосереджена на Україні, і особливо на тому, що ми будемо робити на початку весни та в поточному році”.

В суботу до учасників конференції планує звернутись віце-президентка США Камала Гарріс, яка зараз перебуває у Мюнхені і проводить зустрічі із лідерами держав-союзниць.

Як повідомили в Білому домі, в ході своїх зустрічей Гарріс, "відзначає хоробрість та стійкість, яку виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.