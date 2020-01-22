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Експерти ООН: телефон мільярдера Безоса могли зламати з акаунта кронпринца Саудівської Аравії

  • Голос Америки
Джефф Безос, керівник компанії Amazon

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Експерти із захисту прав людини ООН засудили можливий злам телефону керівника компанії Amazon та власника The Washington Post Джеффа Безоса. Злам, буцімто, відбувся з акаунта кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Саудівська Аравія відкидає свою причетність до хакерського нападу.

"Експертів з прав людини дуже непокоїть інформація, яку вони отримали, за якою, порушуючи міжнародні стандарти захисту прав людини, акаунт WhatsApp, який належить крон-принце Королівства Саудівська Аравія в 2018 році розмістив шпигунські інструменти, які дозволили слідкувати за власником The Washington та керівником Amazon Джеффрі Безосом", - йдеться в заяві розміщеній на сторінці Комісара ООН з прав людини.

Метою слідкування, на думку експертів ООН Агнес Калламард та Девіда Кея могло бути вчинення тиску на висвітлення виданням The Washington Post подій у Саудівській Аравії. Вони відзначають, що ймовірний хакерський напад відбувся у травні 2018 року, коли Джамал Хашкоджі був активним дописувачем The Washington Post. 2 жовтня 2018 року, Хашкоджі було вбито у саудівському консульстві в Стамбулі.

Експерти ООН закликали США негайно розслідувати повідомлення про можливе слідкування.

"Повідомлення про хакерські напади на телефон Безоса вимагає негайного розслідування з боку США та інших відповідних повноважних сторін, включаючи розслідування постійної, багаторічної, прямої і безпосередньої участі кронпринца у зусиллях спрямованих проти тих, кого він вважає опонентами", - йдеться у заяві.

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