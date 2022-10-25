Ненсі Пелосі запевняє: Конгрес США підтримуватиме Україну аж до перемоги  

Спікерка Палати представників США заявила, що Конгрес не припинить підтримку України до закінчення війни. Про це Ненсі Пелосі сказала за підсумками міжнародної парламентської конференції “Кримська платформа” у Загребі, Хорватія, в якій вона взяла участь.

“Конгрес на двопартійній та двопалатній основі не похитнеться у своїх зусиллях із підтримки України та притягненні Росії до відповідальності. Від імені Конгресу я абсолютно чітко заявила, що підтримка України з боку Америки продовжуватиметься, доки не буде здобута перемога”, - сказала спікерка Пелосі.

Напередодні саміту вона також закликала посилити допомогу Україні, щоб допомогти українцям протистояти іранським дронам-камікадзе.

“Ми повинні посилити потенціал України в цій боротьбі, особливо в умовах, коли іранські безпілотники завдають смертельних жертв мирним жителям”, - зазначила лідерка Демократичної більшості у Палаті представників США.

“Під керівництвом президента Байдена наша підтримка України - і наша рішучість захищати демократію - залишатимуться доти, доки не буде здобута перемога”, - додала Пелосі.

За її словами, саміт “Кримської платформи” дав можливість США та їх союзникам вкотре заявити про “нашу єдину, непохитну підтримку народу України”.

У своїй підсумковій промові вона сказала: “Участь понад 50-ти країн у цьому саміті свідчить про те, що міжнародна спільнота цілком підтримує боротьбу українців. Успіх цього Саміту є успіхом для демократії".

Ненсі Пелосі завершила свою промову українською мовою. “Слава Україні”, - заявила спікерка Палати представників.

Пелосі перебуває в Хорватії і бере участь в параламенському саміті Міжнародної кримської платформи.

Напередодні лідер опозиційної Республиканської партії в Палаті представників США Кевін Маккарті заявив, що допомога Україні не безкінечна і закликав детальніше її перевіряти.

"Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав лідер республіканців у Палаті представників Маккарті.



