Україна ще не бачить ознак зниження напруженості на кордоні з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи результати переговорів президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що Україна наразі не бачить щоб наслідком цієї розмови стало негайне зниження напруженості на українсько-російському кордоні, поблизу якого Росія сконцентрувала багатотисячні військові сили.

Відповідаючи на запитання кореспондента Голосу Америки, Кулеба сказав, що Україна назагал позитивно і з надією дивиться на діалог між Вашингтоном і Москвою. Кулеба висловив сподівання, що позитивні результати будуть, і що вони будуть помітні найближчим часом.

Посадовець зауважив, що будь-які питання, які безпосередньо стосуються України, повинні обговорюватися і вирішуватися з участю України.

У відповідь на запитання Голосу Америки про суперечки стосовно членства України в НАТО, Дмитро Кулеба підкреслив, що якби Україна була членом оборонного альянсу, то Росія не наважилася би на агресію проти України.

Дмитро Кулеба перебуває в Лондоні 8-9 грудня, де бере участь в підготовці Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії. Відкриття Діалогу стратегічного партнерства передбачено угодою, підписаною президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном в жовтні 2020 року.

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