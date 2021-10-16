Національна космічна агенція США запустила місію, яка може відкрити таємниці формування Землі

Національна космічна агенція США (NASA - англ.) розпочала амбітну місію із вивчення супутників планети Юпітер, що триватиме 12 років. Ракету Atlas V виробництва компанії Lockheed Martin із апаратом "Люсі" (Lucy) було запущено зі стартового майданчика на Мисі Канаверал.

За планом, космічний апарат подолає 6 мільярдів кілометрів і вперше в історії дослідження космосу досягне групи Троянських астероїдів Юпітера, які називають "капсулами часу". Науковці вважають, що дослідження цих астероїдів може розкрити чимало таємниць утворення Сонячної системи й Землі.

Ці астероїди - "залишки з часу формування планет-гігантів нашої Сонячної системи - Юпітера, Сатурна, Урана й Нептуна", - у відповідь на запит "Голосу Америки" в електронному листі написав Том Статлер, науковець програми "Люсі". За його словами, формування й еволюція Землі була значною мірою продиктована тим, що відбувалось із іншими планетами.

Апарат-дослідник оснащений двома семиметровими сонячними батареями, а для необхідного прискорення він тричі облетить Землю, після чого попрямує до Юпітера.

Місію назвали на честь решток австралопітека "Люсі", знайдених в Ефіопії, що дали науковцям чимало інформації про еволюцію людини.

А перш ніж місія принесе нові дані щодо будови Сонячної системи, усіх фанатів космосу NASA закликає приєднатись до флешмобу й зробити власну "капсулу часу" із пам'ятними для себе речами, щоб відкрити цю капсулу через 12 років.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки", Twitter NASA

Дивіться також: Марки та конверти: син українських емігрантів розповідає американцям про історію України у незвичний спосіб