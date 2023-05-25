Держдеп схвалив продаж Україні системи NASAMS вартістю 285 мільйонів доларів

Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого вважають головним конкурентом колишнього президента США Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році, заявив, що не хотів би, щоб «американські війська були втягнуті у війну в Росії чи в Україні». Про це він сказав у своєму першому інтерв’ю після оголошення про намір змагатися за президентське крісло.

Десантіс намагається виграти номінацію від Республіканської партії на президентські вибори. Найімовірнішим кандидатом від іншої провідної партії США, Демократичної, називають чинного американського президента Джо Байдена.

В новинному випуску на каналі Fox News на питання, що б він зробив у перший день на посаді президента у разі перемоги відносно російсько-української війни, він першочергово піддав критиці стан американського війська.

«Ми повинні визнати, що наше військо стало політизованим. Ми говоримо про гендерну ідеологію, глобальне потепління, але це не те військо, в якому я служив. Ми повинні повернути увагу нашої армії до відданості, базових цінностей, головної місії». Він додав, що збільшив би кількість військових в армії.

«Щодо того, що відбувається в Східній Європі, я б хотів розв’язати це, я не хочу побачити ширшої війни. Абсолютно невідомо, як все це буде виглядати в січні 2025 року. Але я б не хотів побачити американських військових у війну в Росії чи Україні».

Раніше Десантіс висловлював суперечливі позиції щодо війни Росії проти України.

Як повідомляв Голос Америки, у березні Десантіс, відповідаючи на запитання тележурналіста Пірса Морґана про те, що він раніше назвав російсько-українську війну далекою від сфери інтересів Америки «територіальною суперечкою», тепер сказав, що його оцінки «були неправильно охарактеризовані». «Очевидно, що Росія вторглася - це було неправильно. Вони вторглися в Крим і захопили його 2014 - це було неправильно», - сказав він.

Оцінки Десантіса підштовхнули дискусії стосовно того, яку політику мають вести США щодо Росії й Путіна, і якою має бути позиція Республіканської партії, в час, коли починається процес визначення претендентів на змагання за президентську посаду на виборах 2024 року.

У попередніх оцінках, які політик надав американському тележурналісту Такеру Карлсону з каналу Fox News 14 березня, Десантіс розкритикував те, що він назвав «необмеженим чеком» адміністрації Байдена на допомогу Україні.

Як повідомляв раніше Голос Америки, його суперник за номінацію від республіканців, Дональд Трамп, який оголосив про свій намір балотуватися на посаду президента ще в листопаді минулого року, в ефірі каналу CNN заявив, що , що Путін "зробив величезну помилку", коли розв'язав війну проти України. Колишній президент також заявив, що зміг би врегулювати конфлікт між Росією та Україною за добу. Політик, однак, відмовився сказати, чи хотів би він бачити Україну, чи Росію переможцем у війні.

Заяви колишнього президента США Дональда Трампа щодо російської війни в Україні викликали критику колег по партії, а також обговорення у ЗМІ.

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті назвав Трампа "маріонеткою Путіна", після того, як Трамп в ефірі CNN відмовився сказати кого він підтримує у війні.

Інший відомий республіканець, екс-губернатор штату Меріленд Леррі Гоґан також критично поставився до того, що Трамп "відмовився сказати, що підтримує Україну перед лицем російської агресії" і не засудив тих, хто йшов на штурм Капітолію 6 січня. Гоґан заявив, що Трамп "не має очолювати повернення нашої партії до Білого дому".

В матеріалі використані джерела Fox News, CNN.