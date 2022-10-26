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- Голос Америки
Дві системи NASAMS готові для передачі Україні - виробник
Американська компанія Raytheon Technologies виробила і передала урядові США дві системи протиповітряної оборони NASAMS для поставки до України. Про це сказав керівник компанії Грег Гейс в інтерв'ю CNBC у вівторок, повідомляє Defense News.
"Ми щойно поставили дві системи NASAMS ... Ми поставили їх урядові пару тижнів тому", - заявив Гейс. Він додав, що системи призначено для України.
Гейс заявив, що ці системи - ближньої сфери дії і можуть стріляти ракетами AIM-120, що здатні "збивати все в повітрі, від дронів до крилатих ракет і літаків-винищувачів".
Йдеться про перші дві із восьми систем NASAMS, які США відправляють в Україну.
NASAMS - це просунуті системи "земля-повітря", близької та середньої дальності, розроблені спільно норвезькою Kongsberg Defence and Aerospace та американською Raytheon Technologies. NASAMS призначені для виявлення і проведення ударів по літаках, крилатих ракетах та БПЛА.
Ракети в системі NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
Надання цих систем означатиме, що українські Збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка (на кшталт С-300), на системи НАТО, вказували в Пентагоні влітку, коли було оголошено про плани надати такі системи Україні.
Раніше в жовтні очільник британського Міністерства оборони Бен Воллес заявив , що Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS.
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Олігархи з РФ через офшори на острові Мен приховують свої інвестиції на Заході та обходять санкції – WSJ
Російські олігархи, які перебувають під західними санкціями через вторгнення Росії в Україну, змогли вивести сотні мільярдів доларів і приховати західні інвестиції за допомогою мережі офшорів на острові Мен в Ірландському морі (посередині між Ірландією та Великобританією – ред.). Як випливає із розслідування видання The Wall Street Journal, серед тих, хто користувався цією схемою – олігарх Алішер Усманов, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, депутат Держдуми Андрій Скоч та речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Розслідувачі дійшли висновку, що зареєстрована на острові Мен компанія Bridgewaters допомагає російським олігархам обходити західні санкції, приховувати свої активи та інвестиції.
Bridgewaters створила цілу «корпоративну імперію». Вона включала інвестиції в американські технологічні компанії, такі як Meta Platforms, Twitter та Airbnb, компанію, яка продає російському уряду апаратуру для спостереження та стеження, а також нерухомість у європейських країнах.
Як пише WSJ, аме за допомогою спеціально організованих Bridgewaters компаній банк ВТБ інвестував близько 300 млн дол через DST Global у Twitter та китайського ретейлера JD.com.
За даними видання, мережею офшорів користувалися родичі члена російського парламенту Андрія Скоча, керівника «Ростеху» Сергія Чемезова та прес-екретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Так, у 2014 році Bridgewaters створила компанію для зберігання 1 млн дол Тетяни Навки, яка стала дружиною Пєскова у 2015 році.
Крім того, мережа офшорів допомогла олігарху Алішеру Усманову приховати факт володіння літаком Airbus A340 вартістю понад 350 млн дол. Він вилетів з Мюнхена до Узбекистану невдовзі після того, як ЄС заборонив польоти російськими літаками, і через кілька годин після того, як ім’я олігарха було додано в списки санкцій ЄС. Власником літака була офшорна компанія.
Представник транспортного регулятора Німеччини у розмові з журналістами зазначив, що на той момент «зв’язок літака з Усмановим був не зрозумілий», інакше «європейське небо було б для нього закрите і він не зміг би злетіти».
Через мережу Bridgewaters Усманову також вдалося інвестувати 175 млн дол в американський лазерний стартап Quanery під час первинного розміщення акцій. Первинне публічне розміщення акцій проходило незадовго до початку російського вторгнення в Україну. У Міністерстві фінансів США WSJ заявили, що «звичайно, відстежують» діяльність Bridgewaters, але не надали подробиць.
Джерело журналістів, «знайоме з ситуацією», сказало, що в Офісі з контролю за іноземними активами (OFAC), який займається реалізацією санкцій, не знали про частку Усманова в Quanergy.
Bridgewaters заявила, що діяла законно, а її керуючий директор Марк Віл сказав, що торік компанія припинила відносини з кількома клієнтами. Він відмовився розкривати подробиці, посилаючись на конфіденційність клієнтів. Віл додав, що Bridgewaters «не бере участі в ухиленні від санкцій».
Представник Усманова сказав, що олігарх ніколи не намагався приховати свої активи та не зв’язаний з Кремлем. Він «категорично відкидає твердження», що Усманов використав мережу підставних компаній. «Нічого такого ніколи не відбувалося», – додав представник російського олігарха.
Щоб встановити зв’язки російських олігархів та чиновників, журналісти проаналізували тисячі корпоративних документів із попередніх розслідувань Pandora, Paradise та Panama Papers. Видання також вивчило електронні листи, інвестиційні документи, реєстри акціонерів, корпоративні документи (загалом із 20 країн, включаючи США).
- Голос Америки
"Не зобов'язані виконувати санкції США та ЄС" - ПАР дозволило пришвартуватсь яхті російського олігарха
Південна Африка дозволила пришвартуватись яхті російського олігарха Олексія Мордашова, попри запроваджені проти нього міжнародні санкції.
"Південна Африка не має юридичного зобов'язання виконувати санкції, запроваджені США та ЄС", - йдеться в заяві Вінсента Магвеньї, речника президента країни, пишуть ЗМІ.
Речник уточнив, що Південно-Африканська Республіка зобов'язана виконувати лише санкції затверджені ООН.
Мер Кейптауна Геордін Гілл-Люїс в понеділок закликав керівництво країни не давати дозволу на захід яхти, пише BBC з посиланням на твіт посадовця, в якому той заявляв, що "в нашому місці немає місця посібникам та помічникам путінської війни".
Раніше цього місяця яхта перебувала в Гонконгу.
Тоді Сполучені Штати попередили Гонконг, що той ризикує зіпсувати собі репутацію фінансового центру, якщо дасть притулок тим, хто ухиляється від санкцій, пише AFP.
"Можливе використання Гонконгу як безпечної гавані особами, які ухиляються від санкцій багатьох юрисдикцій, ще більше ставить під сумнів прозорість бізнес-середовища" — сказав AFP представник Держдепартаменту США.
"Репутація Гонконгу як фінансового центру залежить від дотримання міжнародних законів і стандартів", - додав він.
Вартість розкішного судна Nord, довжиною 142 метри, оцінюється в 500 мільйонів доларів США.
В статті викроистано інформацію АFP.
На тлі нафтової суперечки, США привітали кроки Саудівської Аравії щодо України
ВАШИНГТОН (Reuters) – Білий дім у вівторок привітав кроки, вжиті Саудівською Аравією, щоб допомогти Україні у війні з Росією, в той час, як президент США Джо Байден вирішує наскільки жорстко США мають відповісти на рішення Саудівської Аравії приєднатись до скорочення видобутку нафти.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала журналістам, що Байден і його команда без поспіху вирішують, з якими наслідками зіткнеться Саудівська Аравія після рішення 12 жовтня очолюваної Саудівською Аравією ОПЕК+ скоротити видобуток нафти.
Байден, стурбований різким зростанням цін на бензин напередодні виборів до Конгресу, що відбудуться 8 листопада, попередив, що саудівці зіткнуться з наслідками, якщо стануть на бік Росії та погодяться скоротити видобуток. Деякі законодавці хочуть, щоб Сполучені Штати призупинили продаж зброї своєму давньому близькосхідному союзнику.
Після прийняття рішення ОПЕК+ представник Саудівської Аравії в ООН засудив анексію Росією чотирьох регіонів України.
Ми звернули увагу на те, що після рішення ОПЕК+ Саудівська Аравія проголосувала проти Росії в ООН, а також пообіцяла виділити 4 мільйони доларів на підтримку відновлення та гуманітарних потреб України», — сказала Жан-П’єр журналістам.
Білий дім не вказав термінів завершення перегляду політики щодо Саудівської Аравії.
Міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив на форумі в Ер-Ріяді, що його країна та Сполучені Штати подолають свою «безпідставну» суперечку, підкресливши давні корпоративні та інституційні зв’язки.
Нові керівники Італії і Британії підтверджують підтримку України у розмовах з Байденом і Зеленським
Президент США Джо Байден у розмовах з новопризначеними прем’єр-міністрами Великої Британії і Італії заторкнув питання російської війни проти України і наголосив на допомозі українцям.
В офіційних звітах про телефонні розмови між Вашингтоном, Лондоном, Римом 25 жовтня згадано низку ключових двосторонніх і міжнародних тем, але в усіх однаково наголошено на важливості допомоги Україні для оборони від російського нападу.
Хто вірить у те, що, продавши свободу України, можна купити собі спокій?Джорджа Мелоні
«Лідери погодилися з важливістю спільної праці задля підтримки України і притягнення Росії до відповідальності за її агресію», - повідомлено з Білого дому про розмову Байдена з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.
З Лондона вказано, що новий британський прем’єр і американський президент «згадали ключову роль, яку їхні країни відіграють у підтримці народу України, щоб запевнити провал Путіна в цій війні».
В той день, коли Ріші Сунак призначив міністрів до свого нового кабінету, Джорджа Мелоні виступила з першою в якості прем’єр-міністра промовою в італійському парламенті і розмовляла по телефону з президентом США.
Білий дім, повідомляючи про розмову Байдена з Мелоні, підкреслює, що вони «обговорили свої зобов’язання надалі забезпечувати підтримку України і притягнути Росію до відповідальності за агресію».
«Мелоні підтвердила важливість трансатлантичного партнерства, особливо на тлі історичних викликів, що постали перед західними демократіями, зокрема такими як війна в Україні, а також криз щодо енергії і продовольства», - сказано у викладі оприлюдненому урядом Італії.
Джорджа Мелоні очолила уряд Італії після перемоги її крайньої правої партії на виборах у вересні, і деякі коментатори остерігаються, що її уряд буде м’який щодо до Путіна.
Заперечуючи критикам, Мелоні наголосила у парламентському виступі, що «ніколи не симпатизувала антидемократичним режимам».
Вона заявила, що «Італія далі буде надійним партнером в НАТО, починаючи з підтримки відважного народу України, що бореться з вторгненням Російської Федерації, не лише тому, що ми не можемо погодитися з агресивною війною і порушенням територіальної цілісності суверенної країни, але також тому, що це найкращий спосіб захистити наші національні інтереси».
Підтримка України з боку Сполученого Королівства буде такою ж міцною як і завжди.Давнінґ стріт 10
«Хто вірить у те, що, продавши свободу України, можна купити собі спокій? Якщо поступитися під залякуваннями Путіна щодо енергії, то це не вирішить проблеми. Це лише відкриє двері до подальших вимог і залякувань у майбутньому зі ще вищим зростанням цін ніж те, яке ми бачили в минулі місяці», - заявила Мелоні.
У Лондоні прем’єр-міністр Ріші Сунак у промові з нагоди затвердження на посаді прем’єр-міністра підкреслив, що «війна Путіна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки і ланцюги постачання в усьому світі».
Він підкреслив, що йдеться про «жахливу війну, яку треба успішно довести до кінця».
Ріші Сунак в той же день розмовляв по телефону з Українським президентом Володимиром Зеленським і , як йдеться у звіті Лондона, «прем’єр-міністр сказав, що під його керівництвом підтримка України з боку Сполученого Королівства буде такою ж міцною як і завжди».
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