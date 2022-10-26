Дві системи NASAMS готові для передачі Україні - виробник

Американська компанія Raytheon Technologies виробила і передала урядові США дві системи протиповітряної оборони NASAMS для поставки до України. Про це сказав керівник компанії Грег Гейс в інтерв'ю CNBC у вівторок, повідомляє Defense News.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS ... Ми поставили їх урядові пару тижнів тому", - заявив Гейс. Він додав, що системи призначено для України.

Гейс заявив, що ці системи - ближньої сфери дії і можуть стріляти ракетами AIM-120, що здатні "збивати все в повітрі, від дронів до крилатих ракет і літаків-винищувачів".

Йдеться про перші дві із восьми систем NASAMS, які США відправляють в Україну.

NASAMS - це просунуті системи "земля-повітря", близької та середньої дальності, розроблені спільно норвезькою Kongsberg Defence and Aerospace та американською Raytheon Technologies. NASAMS призначені для виявлення і проведення ударів по літаках, крилатих ракетах та БПЛА.

Ракети в системі NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.

Надання цих систем означатиме, що українські Збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка (на кшталт С-300), на системи НАТО, вказували в Пентагоні влітку, коли було оголошено про плани надати такі системи Україні.

Раніше в жовтні очільник британського Міністерства оборони Бен Воллес заявив , що Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS.