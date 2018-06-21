У США вперше скоротилась частка білошкірого населення - дані перепису

Кількість білих американців нелатиноамериканського походження в період з 2015 по 2016-й роки скоротилась вперше в історії США. На це вказують дані Державної служби перепису населення США, які було оприлюднено у четвер, повідомляє видання The Hill.

Середній вік мешканця США зріс до 38 років

Дані вказують, що білошкіре населення (до цієї групи соціологи відносять нащадків переселенців з Європи та іммігранів з регіону - прим. ГА) швидко старішає, а американці загалом відкладають рішення про створення сім’ї. Це відбувається на тлі скорочення припливу іммігрантів з європейських країн. Водночас динамічно зростають громади меншин.

Середньому білому американцю нелатиноамериканського походження, за даними перепису, 43.5 років, а от американцю латиноамериканського походження - 29.3 роки.

Повідомляється, що в період між 2016 та 2017-м роками загальна кількість білих американців нелатиноамериканського походження скоротилась на приблизно 0.02 відсотка до 197.8 мільйонів осіб.

Загальна кількість білих американців нелатиноамериканського походження скоротилась на приблизно 0.02 відсотка до 197.8 мільйонів осіб

За даними перепису, частка американців латиноамериканського походження сягнула 58.9 мільйонів, тобто зросла на 2.1% з попереднього року. Кількість афроамериканців зросла на 1.2% до 47.4 мільйона, а американців азійського походження на 3.1% до 22.2 мільйона.

Середній вік мешканця США зріс до 38 років, що, на думку оглядачів, віддзеркалює той факт, що покоління «бебібумерів» та «мілленіалів» старішають, але при цьому ці групи народжують менше дітей, ніж раніше.

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