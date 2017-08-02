Наслідуючи Трампа, демократи стали на захист інтересів «робітничої» Америки в торговій політиці

Сенатори-демократи презентували свою нову програму з торгової політики під назвою "Краща угода". Передбачені програмою кроки спрямовані на підтримку робочого класу в Америці, що виглядає як намагання повернути собі перевагу в тій сфері, де Трамп зміг здобути значний рейтинг під час президентських виборів, зазначає АР.

Деякі з пропозицій, викладені в документі, звучать немов взяті з програми Трампа, зазначає АР, і включають проведення повторних перемовин з торгової угоди США, Мексики та Канади NAFTA, зміцнення політики "купуй американське".

"Нам потрібно переробити наше торговельне законодавство згори до низу, щоб забезпечити "Кращу угоду" для американського робітника", - твітує сенатор Чак Шумер​

"Занадто довго великі корпорації диктували яким чином проводяться переговори з торговельних відносин та іноземних придбань і американський робітник залишався поза переговорами, - йдеться в Проекті торговельної політики демократів, цитованому АР, - тому, багато таких угод збільшували корпоративні прибутки, але численні трудящі американці побачили закриття фабрик та зниження зарплат".

Зокрема, демократи пропонують створити Раду з безпеки американських робочих місць, яка мала би право припиняти купівлю іноземцями американських компаній. Так, китайські державні підприємства все більше входять на ринок США, купуючи американські компанії, але американські компанії не можуть купувати компанії в Китаї через обмеження на американські інвестиції, введені Китаєм.

Демократи також підтримують створення нового "незалежного торгового прокурора" уповноваженого розслідувати несправедливі торгові практики поза рамками Світової організації торгівлі.

"Ми запропонуємо кращу угоду для американських робітників – яка поставить їх добробут в центр нашого торгового законодавства, а не тільки прибутки величезних корпорацій. Наше торгове законодавство занадто довго обмінювало інтереси американських робітників і ми, демократи, маємо намір це змінити", - заявив лідер меншості в Сенаті Чарльз Шумер, повідомляє Washington Post.

Дивіться також: Ексклюзивне інтерв’ю: Саакашвілі – про свій статус у США та підтримку України на Капітолійському пагорбі