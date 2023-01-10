Генсек НАТО: Ми повинні посилити підтримку України 

Лідери НАТО та Євросоюзу у вівторок підписали декларацію про посилення співпраці з метою протистояння російській агресії та посилення безпеки в регіоні.

“Ми повинні продовжувати зміцнювати партнерство між НАТО та Європейським Союзом. І ми повинні посилити підтримку України”, - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час спільної прес-конференції із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди підписання спільної декларації про партнерство.

За словами Столтенберга, підписання декларації між НАТО і ЄС є важливим сигналом міжнародних партнерів на противагу очікуванням з боку Москви: “НАТО та Європейський Союз єдині у нашій підтримці України”.

“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну”, - наголосив генеральний секретар альянсу. - "Це як ніколи важливо. Майже рік тому, через кілька годин після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ми троє зустрілися тут, у штаб-квартирі НАТО. Президент Путін хотів забрати Україну за кілька днів і розділити нас. В обох випадках він явно не досягнув свого. Російські війська були відбиті відважними українськими силами. І НАТО, і Європейський Союз виступили на підтримку України”.

Столбенберг наголосив, що війна в Україні матиме довготривалі наслідки для безпекової ситуації в Європі.

“Режим у Москві хоче іншої Європи. Він хоче контролювати своїх сусідів. І бачить демократію та свободу як загрозу. Це матиме довготривалі наслідки для нашої безпеки. Тому ми повинні продовжувати зміцнювати життєвоважливий трансатлантичний зв’язок у НАТО”, - вважає посадовець.

На зустрічі наголосили, що партнерство усередині НАТО стане ще важливішим, коли Фінляндія та Швеція стануть повноправними членами альянсу.

Відповідаючи на питання про потенційне зменшення військових запасів в країнах НАТО, у зв'язку з наданням озброєння Україні, Столтенберг зазначив: “Я сказав союзникам, що якщо їм доведеться вибирати між виконанням усіх інструкцій НАТО щодо запасів можливостей або підтримкою України, то важливіше підтримувати Україну. І тому протягом багатьох місяців ми змогли надати Україні безпрецедентний рівень підтримки. Але, звичайно, коли ми виснажуємо наші запаси, є лише одне довгострокове рішення – виробляти більше”.

“Не варто недооцінювати Росію. Вони мобілізують більше військ, наполегливо працюють, щоб придбати більше обладнання, боєприпасів, і вони продемонстрували готовність страждати, але продовжувати війну. І немає жодних ознак того, що президент Путін змінив загальну мету своєї жорстокої війни проти України. То ж ми маємо бути готовими до довготривалої перспективи”, - сказав генеральний секретар НАТО про війну в Україні.

Він також привітав нові заяви упродовж останніх днів від Сполучених Штатів, Німеччини, Франції про надання Україні нових типів бронетехніки, БМП та інших типів озброєння.

"Я вітаю зосередження уваги на системах озброєння, але вважаю, що ми також повинні переконатися, що йдеться не лише про надання більшої кількості систем, комплексів та озброєння, але також треба переконатись, що ті системи, комплекси та зброя, яку ми вже надали, працюють належним чином", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв "Голос Америки", 20 січня у Німеччині на американській військовій базі Рамштайн очікується зустріч представників країн так званої «Української оборонної контактної групи» (Ukraine Defense Contact Group), що об’єднує кілька десятків держав - донорів зброї для України.

А в Парижі 22 січня відбудеться спільне засідання урядів Франції та Німеччини - найбільших країн Євросоюзу, від яких очікують збільшення військової допомоги Україні, зокрема, можливе надання важкої бронетехніки.