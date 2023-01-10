Від Рамштайну 20 січня і франко-німецького саміту 22 січня очікують більше зброї для України

На тлі повідомлень про важкі бої на Донеччині, де російські війська тиснуть на українську оборону, і з огляду на припущення, що Росія готує нові масштабні наступи проти України, західні лідери опинилися під тиском закликів надати українцям потужнішу бойову техніку.

Президент Володимир Зеленський закликав світ допомогти, щоб Україна вигнала російських загарбників зі своєї території цього 2023 року.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині очікують третьої зустрічі представників країн так званої «Української оборонної контактної групи» (Ukraine Defense Contact Group), що об’єднує кілька десятків держав - донорів зброї для України.

Наради у Рамштайні відбуватимуться після того, як на початку місяця Франція, а також США та Німеччина оголосили про надання Україні бойової бронетехніки західного виробництва: французьких легких колісних танків AMX-10 RC, американських бойових машин піхоти Bradley та німецьких - Marder.

Український президент Володимир Зеленський стверджує, що оборонна взаємодія з партнерами вийшла «на новий рівень», але він також визнає існування обмежень, зауважуючи, наприклад, що «немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка».

У західних ЗМІ лунають міркування, що у зв’язку з цим під особливою увагою перебуває Німеччина - найбільший виробник важких бойових танків у Європі.

Хоча речник німецького уряду 9 січня повторив, що Берлін «на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2», але німецькі лідери не відкидають можливість постачання танків, наголошуючи, що такі рішення Німеччина схвалюватиме лише в координації з союзниками.

«Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2. Нещодавно ми, тісно консультуючись з нашими американськими та французькими друзями, схвалили дуже далекосяжне рішення про постачання бойових машин піхоти. Зараз ми думаємо про це. Все інше, якщо питання постане, треба було б узгоджувати. Наразі ви можете бачити чи читати на сторінках газет і в окремих інтерв’ю різні чутки. Але я не чув жодних офіційних ініціатив, або запитів від Польщі, або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися, як на неї відреагують інші країни», - заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

У Парижі 22 січня відбудеться спільне засідання урядів Франції та Німеччини - найбільших країн Євросоюзу, від яких очікують збільшення військової допомоги Україні, зокрема надання важкої бронетехніки.

Одним з кроків для початку постачання в Україну важких бойових танків може бути очікуване рішення уряду Великої Британії щодо британських танків Challenger 2, після повідомлень у пресі, що такий крок у Лондоні серйозно розглядають.

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