Актуально
Від Рамштайну 20 січня і франко-німецького саміту 22 січня очікують більше зброї для України
На тлі повідомлень про важкі бої на Донеччині, де російські війська тиснуть на українську оборону, і з огляду на припущення, що Росія готує нові масштабні наступи проти України, західні лідери опинилися під тиском закликів надати українцям потужнішу бойову техніку.
Президент Володимир Зеленський закликав світ допомогти, щоб Україна вигнала російських загарбників зі своєї території цього 2023 року.
20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині очікують третьої зустрічі представників країн так званої «Української оборонної контактної групи» (Ukraine Defense Contact Group), що об’єднує кілька десятків держав - донорів зброї для України.
Наради у Рамштайні відбуватимуться після того, як на початку місяця Франція, а також США та Німеччина оголосили про надання Україні бойової бронетехніки західного виробництва: французьких легких колісних танків AMX-10 RC, американських бойових машин піхоти Bradley та німецьких - Marder.
Український президент Володимир Зеленський стверджує, що оборонна взаємодія з партнерами вийшла «на новий рівень», але він також визнає існування обмежень, зауважуючи, наприклад, що «немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка».
У західних ЗМІ лунають міркування, що у зв’язку з цим під особливою увагою перебуває Німеччина - найбільший виробник важких бойових танків у Європі.
Хоча речник німецького уряду 9 січня повторив, що Берлін «на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2», але німецькі лідери не відкидають можливість постачання танків, наголошуючи, що такі рішення Німеччина схвалюватиме лише в координації з союзниками.
«Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2. Нещодавно ми, тісно консультуючись з нашими американськими та французькими друзями, схвалили дуже далекосяжне рішення про постачання бойових машин піхоти. Зараз ми думаємо про це. Все інше, якщо питання постане, треба було б узгоджувати. Наразі ви можете бачити чи читати на сторінках газет і в окремих інтерв’ю різні чутки. Але я не чув жодних офіційних ініціатив, або запитів від Польщі, або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися, як на неї відреагують інші країни», - заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.
У Парижі 22 січня відбудеться спільне засідання урядів Франції та Німеччини - найбільших країн Євросоюзу, від яких очікують збільшення військової допомоги Україні, зокрема надання важкої бронетехніки.
Одним з кроків для початку постачання в Україну важких бойових танків може бути очікуване рішення уряду Великої Британії щодо британських танків Challenger 2, після повідомлень у пресі, що такий крок у Лондоні серйозно розглядають.
Дивіться також:
Всі новини дня
Велика Британія розглядає можливість постачати Україні танки – ЗМІ. Відео
У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що їхня відданість Україні залишається непохитною, і 2023-ого військова підтримка Києва буде або такою ж, або і навіть більшою, ніж торік.
Чи є небезпека, що у новому Конгресі допомога для України може зменшитися? Відео
Негайно посилити військову підтримку України, щоб не допустити перемоги Росії у війні закликала колишня державна секретарка США Кондоліза Райс.
Родина біженців з Києва відроджує у США традицію колядування. Відео
Найвідоміші українські колядки у столиці США: родина з Києва, хоча й змушені були втікати від війни, вирішили не припиняти українську традицію колядування і подарували справжнє свято українським родинам у США.
- Голос Америки
У Пентагоні не підтверджують заяви Росії про “удари по казармах ЗСУ”
У Пентагоні ані підтверджують, ані спростовують заяви Міністерства оборони Росії про нібито знищення пункту дислокації Збройних Сил України в Краматорську. При цьому в оборонному відомстві США закликають з недовірою сприймати такі повідомлення з Кремля.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного підтвердження повідомлень Москви про удар по українській армії у Краматорську 7 січня, високопосадовець Пентагону зазначив: «Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли у щось, і згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили, тому я закликаю вас сприйняти це з певною часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто кажу, ви знаєте, їхні заяви були здебільшого перебільшеними».
У новорічну ніч Збройні сили України завдали удару по будівлі ПТУ в окупованій Макіївці на Донеччині, де перебувало кілька сотень росіян. Міноборони РФ повідомило, що кількість жертв серед їхніх військових після українського удару становила 89 осіб. Україна стверджує про близько 400 загиблих військових РФ і ще 300 поранених.
8 січня Міноборони РФ повідомило, що нібито "помстилось" Україні за вбивство російських солдатів у Макіївці, і начебто завдало удар по пункту дислокації ЗСУ в Краматорську. "У гуртожитку №28 перебували понад 700 бійців ЗСУ, а в гуртожитку №47 - понад 600", - стверджували в Москві.
При цьому очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що після півночі 8 січня росіяни завдали сім ракетних ударів по Краматорську. Однак українська сторона не підтвердила дані про жертви. "У Краматорську пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, у Костянтинівці - промзону. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Кириленко.
Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 8 січня зазначив, що заява Міноборони РФ обурила навіть російських "воєнних блогерів", які звинуватили російське керівництво у фабрикуванні "операції відплати".
Західні медіа також повідомили про відсутність очевидних свідчень того, що внаслідок російського удару по Краматорську нібито загинули понад 600 українських військовиків, як заявляють у Кремлі. Як пише Reuters із посиланням на очевидців, удар РФ призвів до руйнувань, але не знищив будинки, й також "не було очевидних ознак жертв". CNN також повідомляє, що команда телеканалу "не помітила жодних ознак значних жертв у цьому районі".
Форум