Збалансувати захист Східного флангу НАТО на півдні і на півночі, закликав у Вашингтоні очільник МЗС Румунії

США варто збільшити військову присутність в Чорноморському регіоні. Також регіон має отримувати більше ресурсів від НАТО, щоб збалансувати захист Східного флангу НАТО на півдні та півночі. Такі ідеї щодо можливих пріоритетів стратегії США в Чорноморському регіоні висловив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску на події в американському аналітичному центрі "Атлантична Рада" у вівторок.

"Військова присутність США в Чорноморському регіоні, як в плані військових, так і обладнання, має збільшитись не лише в Румунії а і в південній частині Східного флангу НАТО", - заявив посадовець.

Він заявив, що наразі в НАТО існує дисбаланс між ресурсами, що виділяються для укріплення північної і південної частин Східного флангу НАТО.

"Маємо це збалансувати, щоб більше ресурсів виділялось для південної частини", - додав посадовець.

Ауреску повідомив, що обговорив ці ідеї і під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні.

Під час зустрічі Блінкен відзначив важливість Румунії як союзника по НАТО. "Сторони домовились співпрацювати з питань безпеки Чорного моря і російської агресії проти України та інших на Східному фланзі НАТО", - йдеться в заяві Держдепу США, виданій за результатами зустрічі.

Ауреску перебуває з візитом у Вашингтоні, де відбувається засідання Стратегічного діалогу США-Румунія.

Як повідомляв раніше "Голос Америки", в середу до Вашингтона прибуває міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під головуванням Блінкена та Кулеби відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства США-Україна.

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