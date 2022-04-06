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НАТО узгоджує подальшу допомогу Україні на тлі приготувань ЄС і США до нових санкцій для Росії
Міністри закордонних справ 30 країн НАТО зібралися 6 квітня на дводенну зустріч для узгодження дій на підтримку України, яка захищається від російської агресії.
У нарадах альянсу також бере участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та представники інших країн - партнерів: Австралії, Грузії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Швеції, Фінляндії та Японії.
Ми будемо розглядати системи (зброї), які досі ми ще не постачали.Анналена Бербок
Тим часом Європейський Союз, США та держави - союзники й партнери оголосили про додаткові санкції проти Москви на тлі повідомлень про воєнні злочини в українських містах і селах під російською окупацією.
Напередодні президент Володимир Зеленський, виступивши з відеозверненням на Раді безпеки ООН заявив, що Україна залучає міжнародні органи до розслідування звірств, які Москва не визнає всупереч свідченням незалежних журналістів, розповідям вцілілих жертв і незважаючи на фотографії з супутників та інші докази.
«Союзники посилюють підтримку права України оборонятися, включно з антитанковою зброєю, системами протиповітряної оборони та іншим устаткуванням, а також збільшуючи гуманітарну допомогу та фінансову», - проголошує НАТО.
Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ напередодні заявив, що «в час, коли авторитарні потуги протидіють заснованому на правилах міжнародному порядку, ще важливіше, щоб демократії стояли разом і захищали наші цінності».
«Ми будемо розглядати системи (зброї), які досі ми ще не постачали», - заявила напередодні Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини.
Урсула фон дер Ляєн, яка очолює виконавчий орган ЄС, оголосила 5 квітня, що 27 країн організації готуються заборонити російським суднам доступ в усі свої порти, заборонити імпорт російського вугілля та інші санкції.
«Ми як Європейський Союз повинні поступово повністю припинити залежність від викопних джерел енергії з Росії, починаючи з вугілля, потім - нафти, а згодом - газу», - сказала Анналена Бербок, визнавши також, що «це треба було робити після 2014 року», коли Росія почала війну проти України.
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Управління перспективних дослідницьких програм Міноборони США навело подробиці успішного випробування гіперзвукової ракети
Управління перспективних дослідницьких програм Міноборони США (DARPA) поширило заяву щодо нещодавнього успішного випробування гіперзвукової ракетної розробки HAWC ( Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, Концепт гіперзвукової зброї з повітряно-реактивним двигуном - англ.) американської компанії Lockheed Martin.
"Це льотне випробування HAWC виробництва Lockheed Martin провело успішні випробування другого проекту, який дозволить нашим бійцям на конкурентній основі вибирати вірні технології для домінування на полі бою, - наводить DARPA слова Ендрю «Тіппі» Кнодлера, менеджера програми HAWC в офісі тактичних технологій DARPA. Ці досягнення підвищують рівень технічної зрілості для переведення HAWC до стадії прийняття на озброєння (for transitioning HAWC to a service program of record - англ.)".
"Повітряно-реактивні носії, використовують повітря, захоплене з атмосфери, для досягнення стабільного руху. Швидкість і маневреність таких гіперзвукових крилатих ракет дозволяють як ухилятися від оборони, так і швидкі удари. Їхня кінетична енергія дозволяє знищувати цілі навіть без спорядження вибуховою речовиною", -відзначає DARPA.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що США у середині березня провели випробування гіперзвукової ракети.
Як зазначає CNN, ракета була запущена над Тихим океаном із стратегічного бомбардувальника B-52.
На висоті понад 19 тис. метрів вона пройшла відстань понад 480 км. Максимальна швидкість польоту ракети щонайменше вп'ятеро перевищувала швидкість звуку.
Як відзначає журналіст каналу CNN Джим Шутто, випробування ракети США співпало у часі з першим бойовим застосуванням Росією власної гіперзвукової ракети в Україні.
Як повідомляв "Голос Америки", у вересні минулого року було проведено успішне випробування гіперзвукової ракети розробики іншої компанії - Raytheon Technologies з двигуном розробленим Northrop Grumman.
У статті використано матеріали CNN.
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