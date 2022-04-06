НАТО узгоджує подальшу допомогу Україні на тлі приготувань ЄС і США до нових санкцій для Росії

Міністри закордонних справ 30 країн НАТО зібралися 6 квітня на дводенну зустріч для узгодження дій на підтримку України, яка захищається від російської агресії.

У нарадах альянсу також бере участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та представники інших країн - партнерів: Австралії, Грузії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Швеції, Фінляндії та Японії.

Ми будемо розглядати системи (зброї), які досі ми ще не постачали.

Тим часом Європейський Союз, США та держави - союзники й партнери оголосили про додаткові санкції проти Москви на тлі повідомлень про воєнні злочини в українських містах і селах під російською окупацією.

Напередодні президент Володимир Зеленський, виступивши з відеозверненням на Раді безпеки ООН заявив, що Україна залучає міжнародні органи до розслідування звірств, які Москва не визнає всупереч свідченням незалежних журналістів, розповідям вцілілих жертв і незважаючи на фотографії з супутників та інші докази.

«Союзники посилюють підтримку права України оборонятися, включно з антитанковою зброєю, системами протиповітряної оборони та іншим устаткуванням, а також збільшуючи гуманітарну допомогу та фінансову», - проголошує НАТО.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ напередодні заявив, що «в час, коли авторитарні потуги протидіють заснованому на правилах міжнародному порядку, ще важливіше, щоб демократії стояли разом і захищали наші цінності».

«Ми будемо розглядати системи (зброї), які досі ми ще не постачали», - заявила напередодні Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини.

Урсула фон дер Ляєн, яка очолює виконавчий орган ЄС, оголосила 5 квітня, що 27 країн організації готуються заборонити російським суднам доступ в усі свої порти, заборонити імпорт російського вугілля та інші санкції.

«Ми як Європейський Союз повинні поступово повністю припинити залежність від викопних джерел енергії з Росії, починаючи з вугілля, потім - нафти, а згодом - газу», - сказала Анналена Бербок, визнавши також, що «це треба було робити після 2014 року», коли Росія почала війну проти України.