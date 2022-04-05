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Державний секретар США назвав звірства у Бучі "умисною кампанією" з боку Росії
Події у Бучі не є вчинками неконтрольованого підрозділу військ Росії, а являють собою "навмисну кампанію спрямовану на те, щоб вбивати, катувати, гвалтувати, коїти звірства". Відповідну заяву державний секретар США зробив у вівторок.
За словами Блінкена, російські війська залишили по собі у Бучі "жахіття".
Американський посадовець назвав повідомлення про вчинки російських сил у Бучі "більш ніж достовірними", а свідчення загальнодоступними.
"Це посилює нашу рішучість та віддатність країн в цілому світі гарантувати, що рано чи пізно, так чи інакше, ті, хто скоїв ці дії, ті, хто віддав їм накази, понесли відповідальність", - відзначив Блінкен.
За словами держсекретаря США, Сполучені Штати Америки збирають докази, щоб підтримати зусилля України, ООН щодо документування подій, розслідування злочинів.
Посадовець також наголосив на продовженні підтримки України, щоб вона могла продовжувати "виштовхувати агресію Росії", та збереженні та посиленні тиску на Росію.
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі, відкидають звинувачення на адресу Москви.
Як вказує видання The New York Times, аналіз супутникових знімків здійснений цим виданням "спростовує твердження Росії, що вбивства цивільних у Бучі, передмісті Києва, було здійснено після того, як її солдати вийшли з міста".
У статті використано матеріали The New York Times.
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"З кожним днем ми все більше бачимо, як мало Росія поважає права людини" - представниця США на засіданні Радбезу ООН
У Раді безпеки ООН триває засідання, присвячене наслідкам повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Відкриваючи захід, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «війна в Україні є одним із найбільших викликів міжнародному порядку та глобальній архітектурі миру, які засновані на Статуті Організації Об'єднаних Націй».
«Ми має справу з повноцінним вторгненням, на кількох фронтах на територію одного члена ООН - України - іншим, Російською Федерацією – постійним членом Ради Безпеки – в порушенні Статуту ООН», - додав він.
За його словами, війна призвела до безглуздої втрати життя, масштабних спустошень у міських центрах і руйнування цивільної інфраструктури. «Ніколи не забуду жахливі фотографії вбитих у Бучі мирних жителів. Я негайно закликав провести незалежне розслідування, щоб гарантувати ефективність відповідальності. Я також глибоко шокований особистими свідченнями про зґвалтування та сексуальне насильство, які зараз з'являються. Верховний комісар з прав людини говорив про можливі військові злочини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та права людини”, - заявив він.
Заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань Мартін Гріфітс зазначив, що за останні шість тижнів було вбито щонайменше 1430 людей, серед них понад 121 дитина. «Ми знаємо, що, ймовірно, ці цифри серйозно недооцінені», - додав він. Майже 11 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, з них понад 4,2 мільйона зараз - біженці.
У своїй промові він також згадав, що мешканці Маріуполя більше п’яти тижнів живуть в умовах боїв, а мешканці Чернігова, Сум та Харкова - відрізані від товарів та послуг першої необхідності. Він також висловив свою стурбованість через зростаючу кількість повідомлень про торгівлю людьми, сексуальне насильство, експлуатацію та насильство в Україні та регіоні.
Гріфітс також повідомив, що вчора він був у Москві, де він мав розмову з російськими високопосадовцями, зокрема, з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. «На зустрічі ми також обговорили надсилання гуманітарних конвоїв. Я окреслив можливості розвитку цієї співпраці, поділившись конкретними пропозиціями щодо взаємно узгодженого заморожування воєнних дій, щоб дозволити евакуацію мирного населення та безпечного проходження рятувальної допомоги. Мої колеги отримали ці пропозиції і запевнили мене у своєму намірі ретельно вивчити ці ідеї. Ми домовилися залишатися в тісному контакті», - додав він.
Після цього до Ради безпеки звернувся президент України Володимир Зеленський. У своєму виступі він зазначив, що Рада безпеки повинна гарантувати безпеку. "Так де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки. Де ми, заради якого створювалася ООН? Просто не може ефективно працювати", - додав він.
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка щойно повернулася з Молдови, де вона мала змогу поспілкуватися з українськими біженцями, значну частину свого виступу присвятила подіям у Бучі. «Повідомляється, що російські агенти ФСБ вилучають паспорти та посвідчення особи, забирають мобільні телефони та розлучають сім’ї. Мені не потрібно пояснювати, про що нагадують ці так звані «фільтраційні табори». З кожним днем ми все більше бачимо, як мало Росія поважає права людини. Тому я вчора оголосила, що Сполучені Штати у координації з Україною та багатьма іншими державами ООН будуть домагатися відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини», - додала вона.
Постійний представник Росії при організації Василь Небензя на засіданні заявив, що Росія в Україні "не б'є по цивільних об'єктах, щоб зберегти мирних жителів".
У МЗС Росії заявляють про "провокацію українських радикалів" у Бучі.
Як вказує видання The New York Times, аналіз супутникових знімків здійснений цим виданням "спростовує твердження Росії, що вбивства цивільних у Бучі, передмісті Києва, було здійснено після того, як її солдати вийшли з міста".
У статті використано матеріали The New York Times, "Настоящее время".
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США сказав, чи можна було стримати вторгнення Росії в Україну
Вторгнення до України відповідає довготерміновим цілям Володимира Путіна. Про це у ході слухань у Комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє кореспондентка "Голосу Америки" Карба Бабб.
Відповідаючи на запитання про можливість стримати Росію (deter - англ.) від вторгнення в Україну, Міллі заявив, що для цього знадобилося би використання збройних сил США на території України.
Останнє, за словами Міллі, створило би ризик збройного конфлікту США та Росії. "Я би цього звісно не рекомендував", - заявив Міллі.
"Не думаю, що Путіна можна було стримати", - заявив американський високопосадовець.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США закликав Сполучені Штати діяти у відповідності до об'єктивної стратегії покликаної зберегти мир, спираючись на силу щодо Росії та Китаю.
За словами Міллі, агресія Росії проти України "загрожує підірвати не лише мир та стабільність у Європі, але і глобальний мир та стабільність".
Раніше США, НАТО відкинули можливість використання збройних сил на території України, створення безпольотної зони над нею.
"Дії НАТО є оборонними, покликаними запобігати конфлікту, а не провокувати його. Альянс несе відповідальність за те, щоб уникнути ескалації цієї війни і її поширення за межі України, внаслідок чого вона стала б ще більш руйнівною і небезпечною. Запровадження безпольотної зони над Україною призвело б до прямого протистояння між силами НАТО і Росії. Це означало б ескалацію війни і спричинило б ще більші людські страждання і спустошення в усіх причетних країнах.", - відзначає сайт НАТО.
ЄС запроваджує новий пакет санкцій проти Росії через її «жорстоку, нещадну війну» проти України
Європейський союз запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії через «жорстоку, нещадну війну», яку вона веде, зокрема, проти цивільного населення України.
Як оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед санкцій:
- заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, «що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії»;
- повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ, другий за величиною російський банк;
- заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;
- подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання;
- нова заборона на імпорт із РФ на суму 5,5 млрд євро;
- заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.
«Нарешті, ми також пропонуємо додаткові списки осіб, на яких поширяться санкції. Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти», – заявила фон дер Ляєн.
Як раніше повідомив "Голос Америки", Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках санкцій проти Росі.
Нові обмеження запроваджено у межах посилення санкційного тиску на Москву.
"Росії доведеться обирати між виснаженням цінних доларових резервів або дефолтом", - заявив представник Мінфіну США. За його словами, виплати за боргом допоможуть скоротити фінансування інших видаткових статей російського бюджету, зокрема, армії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила сьогодні, що нині схожі санкції проти Росії застосовують понад 40 країн.
«Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти путінської війни з вибору. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку. Слава Україні», – написала президентка Єврокомісії у твітері.
Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, санкції представлять послам 6 квітня, а рішення щодо них має бути ухвалене того ж чи наступного дня.
Між тим видання The New York Times вказує, що санкції щодо імпорту енергоресурсів з Росії є темою, яка розділяє країни Європи, які "дуже залежать від них щодо електроенергії та тепла".
"Вугілля було найлегшою ціллю, не в останню причину через те, що провідною метою урядів ЄС вже є припинення використання цього виду пального якомога швидше у відповідності до порядку денного щодо дій пов'язаних з глобальними змінами клімату", - пише видання.
Сьогодні ж Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що позиція ЄС полягає у тому, щоб "просувати санкції доки триває агресія Росії проти України".
Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід запровадити «матір усіх санкцій»: припинити купувати нафту, газ і вугілля у Росії, щоб запобігти повторенню «нових Буч».
Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times.
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