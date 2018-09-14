Члени НАТО додатково витратили 41 мільярд доларів на оборону від початку президентства Трампа - генсек Альянсу

З початку президентства Дональда Трампа, країни-члени НАТО у Європі та Канаді додатково витрати на оборону 41 мільярд доларів, а на саміті НАТО у липні взяли на себе зобов'язання подвоїти зусилля щодо витрат на оборону. Про це у ході виступу у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Генсек НАТО також відзначив у ході промови, що подякував президенту США за те, що той взяв на себе роль лідера у питанні витрат на оборону з боку країн-членів НАТО.

У промові Столтенберґ також відзначив важливість підтримки США з боку НАТО у стримуванні "все більш агресивної Росії".

Повний текст промови Єнса Столтенберґа доступний на сайті НАТО.

Як відомо, президент США Дональд Трамп часто критикував країни НАТО за недотримання зобов'язання виділяти щонайменше 2% ВВП на оборонні витрати та заявляв, що на Америку покладена непропорційно великий тягар щодо утримання Альянсу при тому, що така її роль не гарантує США преференцій у торгових угодах із союзниками по НАТО. У ході виборчої кампанії Трамп на певному етапі назвав НАТО застарілим.

Трамп також закликав країни Альянсу негайно виконати фінансові зобов'язання щодо витрат на оборону і навіть збільшити їх майже вдвічі

Трамп також закликав країни Альянсу негайно виконати фінансові зобов'язання щодо витрат на оборону і навіть збільшити їх майже вдвічі. Президент США раніше вже заявляв, що його різка критика дає позитивний результат, призводить до збільшення надходжень до Альянсу та ін.

При цьому критики Трампа всередині США заявляли, що його вимоги шкодять трансатлантичній єдності, підривають НАТО та ін.

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