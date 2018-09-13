Як українські фермери можуть вийти на ринок органічних харчів США? Відео

У 2017 році американці витратили 50 мільярдів доларів на так звані органічні харчові продукти. І хоча це лише 5 відсотків від загального ринку харчів, це вдвічі більше ніж ще дев’ять років тому. Усе більше американців готові платити більше за продукцію вирощену без застосування хімікатів. Що вимагає уряд США від виробників органічної продукції, чим американські стандарти відрізняються від європейських, і як українські фермери можуть отримати сертифікат уряду Сполучених Штатів досліджували Марія Прус і Дмитро Савчук, які побували на органічній фермі у штаті Мериленд.