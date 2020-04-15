НАТО має "групи підтримки" для протидії інформаційним атакам Росії - посол США у Альянсі

У НАТО стурбовані дезінформацією з приводу коронавірусу, що поширює Росія та Китай. Про це заявила посолка США у НАТО Кей Бейлі Гатчінсон, відповідаючи на питання Російської служби «Голосу Америки».

"Вони поширюють неправдиві повідомлення про те, що цей вірус виник або в Європі, або у Сполучених Штатах, залежно від того, яке видання виступає провідником дезінформації, - говорить Кей Бейлі Хатчінсон. - Ці дії є частиною гібридної кібервійни, яку ми постійно бачимо щодо НАТО, спроб посіяти не лише невдоволення, але і намагань дискредитувати наших лідерів у той час, коли наші суспільства повинні звертатися до керівництва за захистом і допомогою, які їм потрібні".

Під час пандемії не зникли і більш традиційні загрози, як наприклад дезінформація Росії спрямована проти нових членів Альянсу.

Посол США у НАТО повідомила, що НАТО має "групи підтримки у боротьбі з гібридними погрозами", які можуть бути відправлені до країн, що переживають інформаційні атаки, зокрема, з боку Росії.

У нас є команди підтримки по боротьбі з гібридними погрозами. Перша така група була відправлена до Чорногорії

"Кампанія дезінформації щодо Північної Македонії та інших країн Західних Балкан триває протягом тривалого часу, тому що Росія, зокрема дійсно намагалася утримати Північну Македонію від прагнення стати членом НАТО. І коли вступ вже відбувся, вона продовжувала проштовхувати дезінформацію до Північної Македонії ... У нас є команди підтримки у боротьбі з гібридними погрозами. Перша така група була відправлена до Чорногорії, і я думаю, що така можливість доступна і для Північної Македонії - щоб допомогти медіа цієї країни відбити цю кампанію дезінформації".

Надзвичайна телеконференція міністрів оборони країн НАТО проходить 15 квітня. Окрім теми дезінформації міністри обговорить логістику і взаємодопомогу країн Альянсу в боротьбі з поширенням нового коронавірусу.

Дивіться також: Як розумні термометри можуть допомогти передбачити у яких регіонах спалахує хвороба