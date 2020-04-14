У НАТО обговорять нарощення російських сил у Криму та дезінформацію під час пандемії

НАТО збирається на засідання, щоб обговорити виклики з безпеки, дезінформацію та кризу через коронавірус. Міністри оборони членів Альянсу зустрінуться онлайн 15 квітня. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столбентерг.

Серед питань обговорення - нарощення російських військ в Криму та агресія на сході України.

Ми бачимо, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, у східній Україні

“Криза коронавірусу торкнулася всіх нас, але вона не прибрала виклики з безпеки, які стояли перед нами до кризи”, - сказав Столтенберг.

"Ми бачимо, що Росія продовжує підтримувати сепаратистів в Україні, у східній Україні. Ми спостерігаємо надзвичайне нарощування ними військових сил у Криму і ми бачимо їхню присутність у Чорному морі. Це частина викликів з питань безпеки, які стоять зараз перед нами" - додав він.

За словами генерального секретаря асльянсу, НАТО збільшило свою присутність на землі у регіоні Чорного моря в рамках програми Tailored Forward Presence у Румунії, а також у повітрі та в морі.

"Ми також тісно співпрацюємо з країнами-партнерами у регіоні Чорного моря - з Україною та Грузією”, - додав він.

Найкраща зброя, яку ми маємо проти дезінформації, це вільні, відкриті і незалежні ЗМІ. То ж те, що роблять журналісти, це дуже важливо

Міністри оборони НАТО на засіданні 15 квітня обговорять також стримування та оборону країн НАТО, як підтримувати місії та операції альянсу впродовж пандемії.

На порядку денному також - важливість протидії дезінформації.

"Ми спостерігаємо, як деякі урядові і неурядові сили намагаються використати пандемію, щоб поширити неправдиву і шкідливу інформацію. І намагаються розділити нас. Союзники мають тісно співпрацювати, щоб ідентифікувати, відстежити і викрити їхні зусилля. Відкриті та прозорі ЗМІ є найкращою опорою від дезінформації та пропаганди", - заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

“Найкраща зброя, яку ми маємо проти дезінформації, це вільні, відкриті і незалежні ЗМІ. То ж те, що роблять журналісти, це дуже важливо. Особливо у час таких важких криз, в якій ми перебуваємо зараз”, - додав очільник Північноатлантичного альянсу.​

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