НАТО: нормалізації відносин з Росією не буде, доки вона не змінить свої дії в Криму

НАТО не повернеться до "бізнесу як завжди" з Росією, доки вона не змінить свої дії на краще чітко та конструктивно, продемонструвавши відповідність міжнародному праву та міжнародним зобов'язанням, йдеться в заяві Альянсу стосовно незаконної анексії Криму Росією.

В своїй заяві, Альянс засудив незаконну анексію Криму, висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності Україну, а також режиму міжнародних санкцій і запевнив, що анексію Криму визнано не буде.

"П'ять років тому Росія використала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим", - йдеться в заяві оприлюдненій прес-службою НАТО.

Країни-члени НАТО також висловили "глибоке занепокоєння порушеннями прав людини, які здійснює фактична російська влада в Криму проти українців, кримських татар та інших місцевих спільнот, включаючи вбивства без суду, викрадення, силові зникнення, насильство, довільні затримання, арешти та тортури". Незважаючи на рішення міжнародного суду, діяльність Меджлісу залишається під забороною, зазначається в заяві.

Країни-члени НАТО закликали Росію припинити порушення у незаконно анексованому Криму, звільнити політичних в'язнів та заручників і гарантувати доступ до Криму для міжнародних спостерігачів. Вони також закликали Росію припинити спроби нормалізувати захоплення півострова такими діями, як автоматичне набуття громадянства Росії, переселення людей, мобілізацію до російських збройних сил та незаконне проведення російських виборів.

Альянс засудив мілітаризацію регіону Росією, побудову Керченського мосту, невиправдане використання сили проти українських судів та екіпажів біля Керченської протоки в листопаді 2018 року. НАТО закликало Росію звільнити моряків та кораблі.

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