Джордж Кент: Сполучені Штати не приймуть нічого менше, ніж повне відновлення територіальної цілісності України. Відео

Крим, 5 років після російської окупації. Конференція на таку тему відбулася в Інституті Миру у Вашингтоні. Чинні та колишні посадовці США, експерти, обговорювали, які практичні кроки захід може зробити, щоб Крим знову повернувся у склад України.