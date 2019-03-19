Крим, 5 років після російської окупації. Конференція на таку тему відбулася в Інституті Миру у Вашингтоні. Чинні та колишні посадовці США, експерти, обговорювали, які практичні кроки захід може зробити, щоб Крим знову повернувся у склад України.
Джордж Кент: Сполучені Штати не приймуть нічого менше, ніж повне відновлення територіальної цілісності України. Відео
Заступник помічника Державного серетаря США Джордж Кент сказав Голосу Америки, що компромісів із Росію з цього приводу бути не може: Сполучені Штати не приймуть нічого менше, ніж повне відновлення територіальної цілісності України
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