США та союзники НАТО можуть перевести виробництво мікросхем у Східну Європу, щоб позбутися залежності від Китаю – заступник генсека НАТО

Країни НАТО ризикують тим, що можуть стати надто залежними від Китаю, сказав заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час виступу у Вашингтоні у вівторок.

За його словами, європейці зробили висновок зі своєї надмірної залежності від російських енергоносіїв, але їм потрібно не повторити подібної помилки з Китаєм.

"Нам слід бути значно обережнішими, щоб переконатися, що ми не замінюємо одну залежність іншою, особливо в критичних секторах, особливо в тому, що стосується нашої національної безпеки", – сказав заступник генсека НАТО.

Відповідаючи на запитання з аудиторії щодо того, як не потрапити у залежність від китайських поставок, Мірча Джоане сказав, що це не має означати, що "ми повинні від’єднатися від Китаю, не вести справи з Китаєм".

За його словами, є багато шляхів, як продовжувати торгувати, але при цьому "захищати свої критичні ланцюги поставок та інфраструктуру".

На його думку, потрібні будуть такі заходи, як експортний контроль, скринінг, альтернативні шляхи постачання, а також повернення виробництва в Західні країни – "reshoring" на противагу попередньому процесу "off-shoring", коли виробництво відправлялося до інших країн.

"Я вважаю, що це зараз роблять США на переговорах із Кореєю, Японією чи Тайванем щодо обчислювальної потужності мікропроцесорів. Я вважаю, що ЄС має законний інтерес у тому, щоб переконатися, що вони є частиною того, що я називаю reshoring. Я думаю, нам сподобається цей термін", – каже Джоане.

Він також наголосив, що свою роль у цьому поверненні критичного виробництва до країн Заходу можуть зіграти країни Східної Європи, які мають освічену робочу силу, країни, як його рідна Румунія. У цьому зв’язку він згадав устаткування китайської компанії Huawei з мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).

"Я вважаю, що наша частина Європи повинна бути в активнішому зв’язку з нашими західними друзями, а також союзниками нашої Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні, і переконатися, що ми є частиною цієї дружньої підтримки. Отже, як тільки ми забезпечимо безпеку, ми зможемо вести бізнес з Китаєм чи з ким-небудь іншим", – сказав Джоане.

Західні країни висловлювали побоювання, що завдяки своїм технологіям у телекомунікаціях Китай може стежити за громадянами та урядами західних країн.

Як повідомляв Голос Америки, минулого року президент США Джо Байден підписав закон про субсидії для напівпровідникової промисловості США та фінансування наукових досліджень, щоб підвищити конкурентоспроможність країни та розв'язати проблеми ланцюгів постачань.

Зокрема, закон передбачає інвестиції обсягом у 280 мільярдів доларів на посилення розвитку американських новітніх технологій на тлі глобального дефіциту мікросхем.

Виробники мікросхем, які захочуть отримати фінансування США, не можуть робити нові високотехнологічні інвестиції в Китаї чи інших "країнах, які викликають занепокоєння" щонайменше протягом десяти років.

Виступ високопосадовця НАТО організував вашингтонський дослідницький центр "Атлантична Рада", головною темою зустрічі була посткомуністична трансформація Східної Європи та ролі Європейського Союзу та НАТО в регіоні та у відбудові України.