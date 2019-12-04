Лідери НАТО у Лондоні говорять про тероризм, але розходяться у визначенні, що це таке

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ перед кількагодинним офіційним засіданням керівників країн альянсу у Лондоні наголосив, що попри гострі дискусії всередині організації, вона залишається “найуспішнішим оборонним союзом”.

Столтенберґ сказав, що на порядку денному у середу: “боротьба з тероризмом, контроль над озброєннями, наші відносини з Росією і, вперше в історії, ми з лідерами НАТО будемо обговорювати посилення Китаю”.

Вибачте, але ми за столом не маємо одного визначення того, що таке тероризм.

Іншою важливою темою розмов на зустрічі називають збільшення внесків держав НАТО, щоб зменшити тягар Сполучених Штатів, які забезпечують майже 70% фінансування організації.

Але у 70 річницю створення Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ також був змушений неодноразово виправдовувати надзвичайно гострі суперечки між деякими лідерами країн НАТО з окремих питань.

Найпомітнішими у ці дні стали претензії, висловлені президентом Франції Еммануелем Макроном на адресу Туреччини.

Макрон зауважив, що бойові дії Анкари на півночі Сирії, які Туреччина розпочала минулого місяця без консультацій в НАТО, безпосередньо зачіпають інтереси безпеки інших країн.

Ця критика може також стосуватися президента Дональда Трампа, з яким турецький президент Реджеп Таїп Ердоган обговорював плани створення в Сирії так званої безпечної зони.

Турецький наступ у Сирії на курдські сили, які Анкара називає терористичними, почався одразу після заяви Трампа про виведення американських військ з регіону.

“Вибачте, але ми за столом не маємо одного визначення того, що таке тероризм. Коли я дивлюся на Туреччину, то бачу, що вона зараз воює проти тих, хто воював на нашому боці, пліч о пліч з нами проти “Ісламської держави”. І деколи вони (турецька сторона) співпрацюють з силами, за якими стоїть “Ісламська держава”, - заявив Еммануель Макрон.

Питання, що таке тероризм, у Лондоні порушив також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, який виступив на конференції, що відбувалася паралельно до саміту НАТО.

Тероризм - це дії для досягнення політичної мети через застосування сили. Невже хтось скаже, що Росія робить щось інше?

Пристайко, коментуючи ранішу заяву французького президента про те, що ворогом НАТО є не Росія, чи Китай, а тероризм, сказав, що боротьба з тероризмом не заперечує потреби протидії агресивності Росії.

“Я не бачу відмінності між тероризмом і Росією. Тероризм - це дії для досягнення політичної мети через застосування сили. Вона вбиває українців, вона застосовує біологічну та хімічну зброю в ЄС”, - сказав Вадим Пристайко.

За словами українського міністра, російська агресія проти України “це тероризм на найвищому - державному рівні”.

Український урядовець також зауважив, що це “вина” України у тому, що вона досі не змогла стати членом НАТО на відміну від інших країн східної Європи, які невдовзі після розвалу Радянського Союзу вступили в Північноатлантичний альянс та у Європейський Союз.

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