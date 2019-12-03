Міжнародна думка щодо НАТО позитивна, але мало знають про внесок США

Результати дослідження громадської думки в країнах членах НАТО про оцінки оборонного союзу в 70-ту річницю його створення показують, що більшість людей вважають альянс позитивною силою.

Але дослідники з лондонського Університету Кінґс Колледж та компанії Ipsos MORI також виявили, що рівень підтримки НАТО в деяких ключових країнах організації є досить низьким.

...Риторика президента Трампа починає викликати негативні наслідки. Відношення до НАТО, навіть у ключових державах організації є менш позитивним, ніж воно могло б бути...

Опитування проводили в 18-ти країнах. 11 з них - держави Північноатлантичного союзу, який нараховує 29 членів.

З опитаних, які сказали, що знають про НАТО хоч трохи, 43% сказали, що розглядають організацію позитивно, в той час як 14% висловили негативне відношення, а 43% сказали, що розглядають її нейтрально.

Найвищі рівні прихильності до НАТО виявили у Польщі - 60%, у США - 56%, в Канаді - 55% та у Великій Британії - 50%.

Але дослідники вказують, на порівняно низькі рівні прихильності у таких великих країнах оборонного союзу як Італія - 35%, Франція - 31%, Німеччина - 30%, Іспанія - 29%.

40% людей в тих країнах, де було опитування, назвали організацію позитивною силою у світі і лише 14% не погодилися з цим, а 26% залишилися нейтральними.

Опитування в Росії, яка не є членом НАТО, виявило, що громадськість там налаштована проти альянсу найбільш негативно: 47% росіян заявили, що їхнє відношення до НАТО негативне і лише 15% оцінили організацію позитивно.

Недооцінка внеску США

Дослідники дійшли висновку, що в 11 країнах НАТО, де проводили опитування, громадськість дуже недооцінює фінансовий внесок Сполучених Штатів у діяльність організації.

Вгадуючи приблизні обсяги частки США у фінансуванні оборонного союзу, опитані в середньому називали 39%, у той час як насправді станом на 2918 рік ця частка становила 69%.

Опитування також виявило, що люди мають хибне уявлення про те, як фінансується НАТО і скільки їхні країни витрачають на оборону.

Громадськість не лише недооцінює внесок Сполучених Штатів у Північноатлантичний альянс, але й переоцінює внесок своїх власних країн.

Мешканці Франції та Німеччини вважають внесок їхніх країн утричі більшим, ніж він є насправді.

Найбільш хибне уявлення про внесок їхньої країни до НАТО виявили в Угорщині, де люди вважають, що угорський внесок в альянс є 50 разів більшим, ніж насправді - лише 0,18%

Наслідки заяв Трампа?

Один з авторів дослідження, Марк Макджеоджеґан серед чинників в оцінках НАТО називає заяви президента США Дональда Трампа.

Він також вказує, що результати показують низький півень масового розуміння того, як НАТО працює.

“Це опитування дає підстави вважати, що риторика президента Трампа починає викликати негативні наслідки. Відношення до НАТО, навіть у ключових державах організації є менш позитивним, ніж воно могло б бути і може навіть погіршуватися. Це, разом з хибним розумінням рівня витрат на оборону, становить реальну проблему для організації. Вона повинна буде шукати нових способів переконання громадськості у своїй потрібності в 21-му сторіччі, і водночас заохочувати країни вкладати більше грошей, щоб досягти домовленого рівня витрат - 2% від ВВП”, - сказав дослідник.

Він додав, що “громадська підтримка є основою для посилення здатності НАТО давати раду щораз складнішим міжнародним ситуаціям і протидіяти новим загрозам безпеці”.

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