Кораблі НАТО прибули до Одеси

Канадський фрегат HMCS Toronto та іспанський фрегат ESPS Santa Maria прибули до порту Одеси після тижневого патрулювання у Чорному морі з двома кораблями Другої постійної морської групи НАТО (SNMG2). Про це йдеться в офіційній заяві Альянсу.

Під час перебування в порту Одеси, капітани кораблів проведуть зустрічі з місцевими посадовцями, представниками українських ВМС, а також відкриють корабель для екскурсій.

Після перебування в порту Одеси, канадський корабель вийде у море на зустріч "кораблю українського ВМС в Чорному морі з метою покращення взаємодії" з українськими ВМС, - повідомляють у НАТО.

"З часу незаконної анексії Криму 2014 року, НАТО посилює присутність у Чорному морі", - йдеться в заяві Альянсу.

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