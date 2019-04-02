Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Кораблі НАТО прибули до Одеси

  • Голос Америки
Фото для ілюстрації: кораблі НАТО проводять маневри в Чорному морі, 2015

Показати коментарі

Канадський фрегат HMCS Toronto та іспанський фрегат ESPS Santa Maria прибули до порту Одеси після тижневого патрулювання у Чорному морі з двома кораблями Другої постійної морської групи НАТО (SNMG2). Про це йдеться в офіційній заяві Альянсу.

Під час перебування в порту Одеси, капітани кораблів проведуть зустрічі з місцевими посадовцями, представниками українських ВМС, а також відкриють корабель для екскурсій.

Після перебування в порту Одеси, канадський корабель вийде у море на зустріч "кораблю українського ВМС в Чорному морі з метою покращення взаємодії" з українськими ВМС, - повідомляють у НАТО.

"З часу незаконної анексії Криму 2014 року, НАТО посилює присутність у Чорному морі", - йдеться в заяві Альянсу.

Дивіться також: Які уроки Україна може почерпнути з досвіду американських виборів 2016 року – інтерв'ю з Сергієм Куделею

Які уроки Україна може почерпнути з досвіду американських виборів 2016 року – інтерв'ю з Сергієм Куделею. Відео
Embed
Які уроки Україна може почерпнути з досвіду американських виборів 2016 року – інтерв'ю з Сергієм Куделею. Відео

No media source currently available

0:00 0:06:39 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео
Embed
Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00

Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG