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НАТО: Російська війна в Україні «може затягнутися на роки»
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни організації готові до тривалої підтримки України в умовах російської агресії.
Представники альянсу постійно наголошують, що НАТО не воює з Росією і не відряджатиме в Україну війська, але Столтенберґ на так званому молодіжному саміті НАТО в Брюсселі 28 квітня ще раз підтвердив готовність надавати повну підтримку Україні включно з військовою.
НАТО готується до надання допомоги на тривалий час і також до того, щоб допомогти Україні перейти зі спорядження радянського зразка на новішу зброю та системи за стандартами НАТО.Єнс Столтенберґ
«Ми надалі чинитимемо максимальний тиск на президента Путіна, щоб покласти край цій війні, накладаючи санкції , надаючи Україні економічну, а також військову підтримку, і нам треба бути готовими на тривалу перспективу. Становище в Україні дуже непередбачуване і крихке. Але існує цілковита можливість, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки», - сказав генеральний секретар НАТО.
Єнс Столтенберґ вказав, що альянс до цього часу зосереджувався на тому, щоб якомога швидше передати українським військовим знайому їм техніку й амуніцію радянського зразка, щоб українці могли її застосовувати негайно і без додаткового навчання.
Але надалі, заявив він, зусилля будуть спрямовані також на оснащення новішими типами західних озброєнь.
«Союзниці - країни НАТО готуються до надання допомоги на тривалий час і також до того, щоб допомогти Україні перейти зі спорядження радянського зразка на новішу зброю та системи за стандартами НАТО, що вимагатиме більше навчання», - наголосив Столтенберґ.
США та деякі інші країни вже надали Україні наприклад, важкі гармати західного виробництва, а Німеччина оголосила, що передасть українцям самохідні бронемашини «Гепард» з системами протиповітряної оборони.
Українські офіційні представники підкреслюють, що для стримування великого російського наступу, зосередженому зараз на південному сході України, необхідна важка і саме наступальна зброя.
Міський голова Маріуполя вважає, що НАТО «долучиться»
Якщо наші союзники скоріше долучаться до цієї війни, тим скоріше ми зупинимо ворога.Вадим Бойченко
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю британському телеканалу SKY висловив думку, що західні партнери України повинні безпосередньо долучитися до бойових дій проти Росії.
Відповідаючи на питання про можливість участі НАТО в боях Україні, Бойченко сказав: «Рано чи пізно так станеться, що ми будемо разом бити ворога».
«Ця велика війна вже відбувається в Україні, і якщо наші союзники скоріше долучаться до цієї війни, тим скоріше ми зупинимо ворога, який сьогодні просувається, руйнує наші домівки, міста, вбиває місцеве населення», - сказав Вадим Бойчено, перебуваючи у Дніпрі.
Маріуполь став символом руйнівної російської війни та потужного опору українців.
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