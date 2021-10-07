Сенатор США привітав дії НАТО щодо російських дипломатів

Заступник голови Комітету Сенату США з міжнародних відносин, республіканець Джим Ріш привітав рішення НАТО щодо скорочення кількості дипломатів, яких Росія може акредитувати для роботи у штаб-квартирі Альянсу.

"Я радий бачити, що НАТО вдалося до заходів у відповідь щодо Росії та навпіл скоротила кількість російських дипломатів, яким дозволено працювати у НАТО", - заявив Ріш у Twitter.

Законодавець також звернув увагу на те, що він раніше закликав президента США Джо Байдена вдатись до видворення зі Сполучених Штатів Америки 300 російських дипломатів у відповідь на відсутність паритету дипломатичного представництва двох країн. Ріш звертав увагу, що у Росії працює близько 100 американських дипломатів, натомість у США працює понад 400 російських дипломатів. Законодавець заявив, що Росія має видати більше віз для дипломатів США.

Раніше стало відомо про вигнання 8 співробітників російської місії при НАТО та скорочення кількості акредитованих у штаб-квартирі Альянсу дипломатів з 20 до 10. Вигнання пояснили тим, що дипломати були "незадекларованими офіцерами розвідки".

У четвер Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення організації не пов'язане з будь-якою конкретною подією. За словами Столтенберга, НАТО протягом деякого часу спостерігає підйом зловмисної діяльності з боку Росії.

Він охарактеризував відносини НАТО з Росією як знаходяться на найнижчому рівні з моменту закінчення «холодної війни».

Столтенберг зазначив, що НАТО як і раніше має намір дотримуватися «двовекторного» підходу до Росії, який передбачає оборону і діалогу.

У статті використано матеріали Reuters, CBC.

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