Державний секретар США відповів на запитання щодо цін на газ, Росії, Путіна

У минулому Росія використовувала енергію, як інструмент своєї зовнішньої політики, і США сподіваються, що ця ситуація не повториться у майбутньому, особливо із наближенням зими. Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи на питання про журналіста про відсутність збільшення постачання газу до Європи з Росії. Відповідний текст розміщено на сайті Державного департаменту США.

За словами Блінкена, у відповідь на будь-які енергетичні проблеми різні країни консолідуватимуться та співпрацюватимуть.

Відповідаючи на запитання про те, як Європа має повестись із Путіним на тлі зростання цін на газ, Блінкен наголосив, що нинішня ситуація підкреслює необхідність переходу до нових джерел енергії а також диверсифікації її джерел. На думку Блінкена, під час переходу до нових джерел енергії виникатимуть різні виклики.

Блінкен також вказав, що збільшення використання Європою зрідженого газу із США це частина тривалого процесу диверсифікації.

Як повідомляє російська служба "Бі-Бі-Сі", рекордні ціни на газ у Європі різко впали після заяви президента Росії Володимира Путіна, який запропонував "Газпрому" розглянути збільшення пропозиції російського газу на європейському ринку.

1-го жовтня російська компанія "Газпром" заявила про збільшення видобутку газу, та нарощування поставок газу до Туреччини, Німеччини, Італії, та ін.

Як повідомляють ЗМІ, у Росії продовжують заявляти, що схвалення російського газопроводу "Північний потік-2" може призвести до зменшення цін на газ у Європі.

У статті використано матеріали The Guardian, Bloomberg, Російської служби "Бі-Бі-Сі".

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